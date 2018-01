Tollkühner Trompeter bläst Wittichenau den Marsch Prinz Thomas präsentierte am Samstag sein Regierungsprogramm – in dessen Mittelpunkt: die Wünsche des Narrenvolks.

Hofmarschall Simon Michauk, Prinz Thomas Scholze und Prinzessin Sandra präsentierten zum Kappenabend singend ihr Regierungsprogramm. Hofmarschall und Prinz trugen neue Kostüme auf, deren Fertigung der Karnevalsverein auch mit Hilfe von Spenden finanzierte. © M. Kliemank

Forsch tritt Hofmarschall Simon Michauk zum ausverkauften Kappenabend ans Pult, um zu erklären: „Der Wittichenauer Fasching braucht jetzt eine handlungsfähige Regierung.“ Das Publikum johlt. „Wir haben den Auftrag der Karnevalisten verstanden und sind bestrebt, in den Elsterstrand-Sondierungen schnell ein Regierungsprogramm zu erarbeiten“, fährt Michauk fort. Die Koalitionsverhandlungen seien abgeschlossen, ein Regent bestimmt. Prinz Thomas, der tollkühne Trompeter vom tadellosen hohen C, soll das Zepter führen.

Prinz und Hofmarschall beginnen sogleich damit, erste Verhandlungsergebnisse für ihr Regierungsprogramm vorzustellen, da fällt ihnen Prinzessin Sandra ins Wort: „Wollen wir nicht mal was anders machen? Was viel cooler ist, jünger, dynamischer? Irgendwas, damit wir die Leute mitreißen können?“ Die drei kommen auf die Idee, das Narrenvolk zu befragen.

Nach einem Hit von Rio Reiser singt das Dreigestirn: „Was alles, was denn genau, würd’st du machen, wärst du Prinz in Witt’chenau?“ Dazu hält der Hofmarschall Zuschauern das Mikro unter die Nase. Den Fasching jünger machen. Verwaltungsakte erneuern. Die Karnevalsmusik auffrischen, hört man da. Prinz und Prinzessin wissen die Wünsche sofort in passenden Erlassen umzusetzen. Sie fordern: regelmäßigen Stromausfall, um das Entstehen neuer Faschingsnarren zu garantieren! Närrische Titel in den Personalausweis! Alle Erstgeborenen in Blasmusik unterrichten! Im Takt des Reiser-Songs haut das Dreigestirn eine Idee nach der anderen heraus, so dass Karnevalspräsident Mathias Glaab um eine Abschrift der Regierungserklärung bitten muss, damit er den Prinzen an seine vielen Ziele und Aufgaben erinnern könne.

Das Kappenabend-Programm gewinnt weiter an Fahrt, als Julia Reischmann die Bühne betritt. Sie redet sich über ihre Schwiegermutter in Rage. Denn dass die beim letzten Kappenabend Reischmann für ihre Art der Haushaltsführung und Kindererziehung kritisiert hatte, konnte die junge Mutter nicht auf sich sitzen lassen. In der Rolle des Schneewittchens echauffiert sie sich über die Einmischung. Geier und Schwiegermütter seien eigentlich nicht verwandt. Der Unterschied: „Ein Geier fällt erst über dich her, wenn du gestorben bist“, erklärt Reischmann. Sie greift zur Gitarre und singt: „Sie ist die eine, die immer wacht. Die wartet, bis du Fehler machst. Sie lässt uns wirklich nie allein und rennt auch noch die Bude ein, wenn dein Mann mit dir grad Liebe macht.“ Letztlich endet ihre Büttenrede versöhnlich. Zu Peter Maffays Tabaluga-Song singt Reischmann: „Irgendwo tief in mir, bin ich Faschingsnarr geblieben, erst dann, wenn man nicht mehr lachen kann, weiß ich, es ist für uns zu spät.“ Dazu improvisiert Ionel Marinescu, Mitglied der Kappenabend-Stammband „Na und“, auf dem Saxofon ein solch mitreißendes Solo, dass es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen hält. Langanhaltend spendet das Publikum Applaus. Ein gestandener Kappenbruder spricht von Gänsehaut. Ein Zuschauer kommentiert: „Es war traumhaft.“

Musikalisch geht’s weiter. Stefan Bulang, Markus Scholze und Johannes Michauk bringen die Zuschauer als Volksmusik-Trio „Blech gehabt“ zum Schunkeln. Zu schmissiger Blasmusik nehmen sie das Stadtgeschehen aufs Korn. Michauk stellt mit Blick aufs Publikum begeistert fest: „Die Stimmung ist besser als in der DDR.“ Bulang erklärt: „Die hielt sich in Grenzen.“

Das wissen auch Christopherus Bressler und Klemens Zschorlich. Sie begehren gegen das „offizielle Musikreinheitsgebot“ der DDR auf, streifen Dederon-Kittel und Kopftuch ab, um darunter Elvis-Tollen und Schlaghosen zum Vorschein zu bringen. Sie bekennen: „Der Rock 'n‘ Roll hat uns verrückt gemacht.“ Deshalb schwingen sie die Hüfte, schlottern die Beine und rocken zu Elvis‘ „Jailhouse Rock“: „Das schockt. Hier im Osten wird aufgestockt und drüben wird bloß abgezockt. Nein, darauf hab ich keinen Bock.“

Mit drei weiteren Show-Acts fällt das Kappenabend-Programm mehr als dreistündig aus. Die Zuschauer stört das nicht. „Kurzweilig“, bezeichnen sie das Programm. Den Darbietungen attestieren sie künstlerische Klasse. Denn Laienschauspieler und -redner stellen einmal mehr ihr sagenhaftes Talent unter Beweis.

