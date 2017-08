Tollkühne Männer in schwimmender Kiste Mit einer Regatta auf der Neiße knüpft das Altstadtfest an eine Görlitzer Tradition an. Die besten Ideen werden belohnt.

Janos Szöke, Thomas Trapp und Markus Kutsche haben in ihrem Garten ein Floß gebaut. Am Sonnabend wollen sie damit auf der Neiße schwimmen. © pawel sosnowski/80studio.net

Ein ausgedienter Pool, vier Schwimmringe mit Lkw-Reifen-Aufdruck, eine UVP-Platte und fünf dichte Abwasserrohre: „Es sollte uns tragen“, sagt Janos Szöke über das Floß, das er mit seinen Freunden Thomas Trapp und Markus Kutsche in seinem Garten am Siebenbörner gebaut hat. Am Sonnabend wollen die drei damit an der Waschtrog-Regatta im Rahmen des Görlitzer Altstadtfestes teilnehmen. „Wir haben das Plakat gesehen und uns spontan entschieden mitzumachen“, erzählt Janos Szöke. „Hatten wir da eigentlich Bier getrunken?“ Alle lachen und freuen sich an ihrer Idee und ihrem Boot.

So geht es wohl allen zehn Teams, die sich gerade auf den morgigen Wettkampf auf der Neiße vorbereiten. Fünf davon kommen aus Görlitz, vier aus Zgorzelec und ein Team aus Radomierzyce. Darunter sind ganz junge Leute, gerade 18, im erforderlichen Mindestalter, aber auch solche zwischen 30 und 40 wie Szöke, Trapp und Kutsche. Am Nachmittag werden alle ihre „Waschtröge“ am Uferpark in der Görlitzer Altstadt zu Wasser lassen und jeweils im Zweikampf die 400 Meter bis zur Altstadtbrücke auf Zeit zurücklegen. Wer einen der ersten drei Plätze belegt, gewinnt 2 500, 1 500 oder 1000 Zloty. „Aber ich denke, keinem der Teams geht es ums Geld“, sagt Stefanie Rikl vom Görlitzer Kulturservice, die das Waschtrogwettrennen zusammen mit Janusz Pawul vom Dom Kultury in Zgorzelec organisiert.

Auch Szöke, Trapp und Kutsche spekulieren nicht auf einen Sieg, zumindest nicht durch Schnelligkeit. Schließlich werden die Teilnehmer nicht nur nach Zeit, sondern auch nach der Originalität ihres Bootes bewertet. „Uns geht es vor allem um den Spaß“, sagt Markus Kutsche, der auch beim Schönauer Karnevalsverein mitmacht und sich deshalb mit lustigen Einfällen auskennt. Schon beim Planen und Bauen des Floßes hätten sie viel gelacht, sagt er. 100 Euro bekam jedes Team für die Materialkosten. Alles muss selbstgemacht und ohne Motor sein. „Ursprünglich wollten wir einen Katamaran bauen“, erzählt Janos Szöke. Aber als die drei, keiner von ihnen ein Handwerker, mit ihrer Idee im Baumarkt um Rat fragten, waren gleich mehrere Mitkunden mit Vorschlägen und weiteren Visionen zur Stelle. „Wir haben darauf gehört, kauften diese Rohre, dichteten sie mit Muffen ab und bauten ein Floß daraus“, sagt Thomas Trapp. Der Vollständigkeit halber befestigten sie außer Reifen und Gummipool noch ein Dach darüber und hoffen „mit Siegeswillen und Gottvertrauen“, dass die Fahrt gut geht. Es fehlen noch die Musikanlage und die kleine Kamera, mit der sie die Fahrt morgen live auf Facebook übertragen wollen. Berechnungen zufolge schwimme die Konstruktion dann immer noch. Sie halte 300 Kilogramm aus. „Und wenn nicht“, sagt Markus Kutsche, „ziehen wir Schwimmflossen an und schieben unser Floß ins Ziel.“

Die drei haben noch nie an einem Waschtrogwettkampf teilgenommen, auch früher nicht. Zum ersten Mal hatte 1996 der Stadtjugendring zu einem solchen Rennen mit selbstgebauten Wassergefährten aufgerufen. Über zehn Jahre lang gab es das „Waschtrogpaddeln“, ge-stemmt durch verschiedene Vereine und manchmal in Verbindung mit größeren Veranstaltungen wie dem Sächsischen Familientag. Am Ende war die Finanzierung unsicher. Das für 2009 geplante 13. Waschtrogpaddeln in dieser Reihe wurde deshalb abgesagt und erfuhr keine Fortsetzung.

Die Initiative, die Tradition wiederzubeleben, ging 2016 vom Dom Kultury in Zgorzelec aus und wurde in deutsch-polnischer Kooperation umgesetzt. So traten schon im vergangenen Jahr mehrere Teams beim Görlitzer Altstadt- und Zgorzelecer Jacubyfest gegeneinander an. „Als Aktion auf dem Grenzfluss soll es die Feste der beiden Städte verbinden“, sagt Stefanie Rikl. Auch in diesem Jahr seien wieder tolle Teams dabei, für die vor allem das Dabeisein zähle.

„Wie die Aktion ausgeht, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht“, sagt Markus Kutsche. „Aber es ist auch egal. Es war in jedem Fall schön, mal wieder Zeit mit den Jungs zu verbringen.“

Waschtrog-Regatta: Freitag im Uferpark, 16 bis 18 Uhr

