Tollkühne Flieger stürzen ins Nass Beim Possendorfer Teichfliegen gehen wieder selbst gebastelte Flugobjekte an den Start.

Im vergangenen Jahr ging auch Münchhausen ins Wasser. © Andreas Weihs

Alle Freunde der verrückten Teichflieger kommen am Sonnabend auf ihre Kosten. Dann findet zum 16. Mal infolge das Possendorfer Teichfliegen statt. Auf dem Gelände rund um den Schulpark in dem Bannewitzer Ortsteil Possendorf herrscht bereits von Donnerstagabend bis in den späten Sonnabend Partystimmung. Veranstaltet wird das Event vom Possendorfer Feuerwehrverein und Karnevalsverein.

Am Donnerstagabend, um 21 Uhr, beginnt die Sause mit dem Freilichtkino, das den Film „Schubert in love“ zeigt. Am Freitag, ab 20 Uhr, wird gefeiert. Um 21.30 Uhr rockt die Party-Band Jolly Jumper aus Bautzen den Schulpark Open Air. Am Sonnabend wird es dann für alle angemeldeten Teichflieger ernst. Während vormittags die angemeldeten Flugobjekte optisch bewertet werden, findet um 10 Uhr zum zweiten Mal das Poolvolleyball-Turnier statt. Um 16 Uhr präsentieren sich dann alle Tollkühnen mit ihren selbst gebastelten Flugobjekten auf der Bühne, bevor sie ins kühle Nass des Teiches tauchen. Bewertet werden die Teichflieger von einer Jury und dem Publikum, dessen Beifall in die Wertung einfließt. Gegen 19 Uhr soll die Siegerehrung stattfinden, bevor 19.30 Uhr die Teichflieger-Sieger-Party steigt. (SZ/ves)

