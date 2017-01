Kegeln Bundesliga Frauen Tolles Team auf hohem Niveau Der SC Riesa kann einen Jahresauftakt nach Maß verbuchen.

Der SC Riesa kann einen Jahresauftakt nach Maß verbuchen. Nach der wetterbedingten Absage des ersten Auswärtsspiels konnten die Kegeldamen im ersten Wettkampf des Jahres auf den eigenen Bahnen gegen die ISG Hagenwerder an die starke Leistung aus dem letzten Wettkampf im Dezember anknüpfen und überzeugten erneut mit durchgängig hohen Einzelergebnissen. Bereits zu Beginn konnten Ulrike Horn (442) und Andrea Groschopp (447) die Weichen auf Sieg stellen. Vera Waghals (428) und Anja Fehrmann (445) zeigten ebenfalls gute Leistungen, so dass der Vorsprung gegen durchaus starke Gegnerinnen nur geringfügig schrumpfte. Das Schlusspaar erspielte die beiden besten Ergebnisse an diesem Tag. 454 Holz durch Sylke Niedrich sowie 455 Kegel von Anett Bönisch führten zu einem überlegenen Heimsieg. Endresultat: 2671:2468. (F.N.)

