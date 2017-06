Tolles Feuerwerk in Görlitz Die Landskron-Brauerei hat am Wochenende ihr Braufest mit Costa Cordalis und knapp Zehntausend Görlitzern gefeiert.

Das Festgelände am Sonnabendabend. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Das gesamte rund vier Hektar große Brauereigelände hat sich an diesem Wochenende als Genießerareal präsentiert, das alle Sinne ansprach. Am Freitagabend gab es nach dem feierlicher Bieranstich Partystimmung mit Costa & Lucas Cordalis. Am Sonnabend konnten die Besucher auf drei Bühnen unter anderem Rock Reloaded, Nightfever, Olaf & Friends und Rany erleben. Es folgten abends ein spektakuläres Höhenfeuerwerk mit Lasershow und zwei Aftershowparties bis in die Morgenstunden. Viel Musik und Unterhaltung bot (und bietet aktuell noch) der Sonntag auf drei Bühnen unter anderem beim Frühschoppen mit den Heideländer Musikanten, Show-Co Rock´n´roll, Hot Spot, Olaf & Friends, drei Tanzschulen… (szo)

