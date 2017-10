Tolles Duo: Sonne und Eis Viele Nieskyer haben den voraussichtlich letzten schönen Herbsttag in dieser Woche noch einmal zum Eisessen genutzt.

Christa Becker bietet an dem Café in der Rothenburger Straße in Niesky zwei Varianten Softeis an. © Jens Trenkler

Christa Becker hat am Mittwoch an der Eismaschine des Cafés Becker in Niesky alle Hände voll zu tun. Viele Nieskyer nutzten den voraussichtlich letzten schönen Herbsttag in dieser Woche noch einmal, um ein leckeres Eis an dem Café in der Rothenburger Straße in der Sonne zu genießen. Für diesen Genuss standen an diesem Tag gleich zwei Varianten Softeis auf der Eiskarte. Schoko-Vanille und Johannesbeere-Vanille gingen so gerade in der Mittagszeit unzählige Male über den Ladentisch.

