Tolle Werbung für eine Randsportart Der TSV 1865 Ohorn richtete in Großröhrsdorf die süddeutsche Meisterschaft im Prellball aus und erhielt viel Lob für die gute Organisation.

Für gute Stimmung bei der Show nach der Meisterschaft sorgte unter anderem die Trommelgruppe White Hat Drummers aus Radeberg. Ihre Dynamik in den Armen ist auch beim Prellball sehr gefragt. © Matthias Schumann

Der Prellballnachwuchs des TSV 1865 Ohorn hat sich bei den Süddeutschen Meisterschaften in der Großröhrsdorfer Sporthalle sehr gut präsentiert. Fotos:

Ohorn. Zum ersten Mal war der TSV 1865 Ohorn Ausrichter einer Meisterschaft im Prellball.. Am Sonnabend wurden in der Drei-Felder-Turnhalle in Großröhrsdorf die 40. Süddeutsche Prellballmeisterschaft der Jugend vor heimischer Kulisse ausgetragen. Es wurde ein rundrum gelungenes Turnier. Die Verbände aus Baden, Bayern, Pfalz und Schwaben machten mit 28 teilnehmenden Mannschaften die Meisterschaft zu einem stimmungsvollen Ereignis und einer super Werbung für diese Randsportart. Sogar mit Teilnehmerrekord!

Mangels Gegnern in Sachsen können die Ohorner nicht am Ligabetrieb teilnehmen. Aus diesem Grund war die Motivation der Ohorner Spieler besonders groß, die Gelegenheit zu nutzen, Zuschauern, Eltern, Großeltern, Freunden, Mitschülern und Sponsoren Prellball in Aktion zu zeigen. Dies ist gelungen. Die männliche Jugend 11-14 belegte einen hervorragenden 4. Platz von sieben Mannschaften. Es besteht sogar noch ein Fünkchen Hoffnung, dass die Jungs zur Deutschen Meisterschaft nach Berlin fahren könnten. Die männliche Jugend 15-18 hat einen ebenso bemerkenswerten 5. Platz unter acht Teams errungen. Sie spielten zum ersten Mal in dieser Altersklasse mit. Der Meisterschaftstag selbst war für alle Spieler ein langer Tag. Von 10 bis nach 18 Uhr fanden spannende Spiele statt und begeisterten die Zuschauer auf den Rängen.

Die super Stimmung kulminierte im Showteil. Die White Hat Drummers untermalten mit ihren dynamischen Auftritt die Siegerehrung. Der TSV 1865 Ohorn bedankt sich bei allen Unterstützern, Helfern, Eltern und Freunden für die große Hilfe. Auch Bürgermeisterin Sonja Kunze und CDU-Landtagsabgeordneter Aloysius Mikwauschk, welche als Schirmherren die Vereinsarbeit würdigten und den Verein in Vorbereitung unterstützten, haben ein Dankeschön verdient. (SZ)

