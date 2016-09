Tolle Saison fürs Freibad Burkau Über 31 000 Besucher zählte das Badteam insgesamt. Und plant schon eine Aktion im Winter.

Das Freibad Burkau lockte auch in diesem Jahr Zehntausende Besucher an. © dpa

Nach einer wettermäßig eher durchwachsenen Sommersaison ist diese Bilanz nicht schlecht: 31 302 Besucher kamen vom 1. Juni bis 16. September ins Freibad Burkau. Die meisten Gäste bescherte dem Bad das extrem heiße Wochenende Ende August. Am 28. August kamen 1 882 Besucher, einen Tag zuvor waren es 1 770.

„Wir sind mit dieser Bilanz letztlich sehr zufrieden“, sagt Schwimmmeister Bernd Noack. „Sie ist überdurchschnittlich gut.“ Abgesehen von dem Rekordjahr 2015 mit über 40 000 Besuchern kommen nach Burkau pro Jahr durchschnittlich zwischen 25 000 und 30 000 Gäste, so Bernd Noack. Die anhaltend warmen Septembertage haben die Badbilanz noch kräftig aufgebessert. Burkaus Bürgermeister Sebastian Hein zeigte sich bei den Öffnungszeiten sehr flexibel. Während die Bäder in Bischofswerda und Schmölln längst geschlossen hatten, konnte in Burkau noch gebadet werden.

Schwimmmeister Bernd Noack und sein Team sind noch bis Ende Oktober in der Anlage beschäftigt. „Wir mähen, schneiden Hecken, streichen Bänke und räumen auf“, so Noack. Weiterhin müssten Wasserfilter gesäubert und sämtliche Technik gewartet und winterfest gemacht werden. Das Wasser bleibt zum größten Teil im Becken. Denn in diesem Winter soll ein langgehegter Plan endlich aufgehen und auf dem gefrorenen Wasser Schlittschuhlaufen für jedermann möglich sein. (cm)

zur Startseite