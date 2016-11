Tolle Party mit Sicherheitsauflagen 1 300 Gäste feierten im Kulturhaus. Für die Veranstalter ein Erfolg, aber auch eine besondere Herausforderung.

Im Kulturhaus Bischofswerda gab es jetzt die wahrscheinlich letzte Ü-30-Party- © Steffen Unger

Nach der wahrscheinlich letzten ultimativen Ü-30-Party in Bischofswerda ziehen die Veranstalter ATeams und Vegastar eine positive Bilanz. Rund 1 300 Besucher feierten am Sonnabend im Kulturhaus. Die Stimmung war toll, alles lief reibungslos, sagte Andreas Thomas von ATeams Schirgiswalde am Montag auf Anfrage. Bis Sonntag früh um vier Uhr wurde getanzt und gefeiert.

Rund 30 Leute hinter den Kulissen sorgten dafür, dass alles klappt. Für die Security heuerten die Veranstalter acht Leute an. Drei weitere Sicherheitsleute und drei Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren aus Kirschau-Schirgiswalde übernahmen die Brandwache in den beiden Sälen, im ehemaligen Restaurant sowie in Foyer und Treppenhaus. Es war eine der Auflagen, damit die Party überhaupt stattfinden kann. Für die Veranstalter bedeutete das einen höheren Aufwand. „Doch die Sicherheit der Gäste geht vor“, sagte Andreas Thomas.

Mängel beim Brandschutz

Angefragt wegen der Brandwache wurde auch die Bischofswerdaer Feuerwehr. Die aber lehnte ab. „Es gibt einen Maßnahmeplan des Landratsamtes, um den Brandschutz im Kulturhaus auf den notwendigen Stand zu bringen. Dieser Plan wurde von den Eigentümern des Hauses aber nicht abgearbeitet“, begründete Gemeindewehrleiter Hans-Jörg Mehnert die Entscheidung.

Aufgrund von Mängeln beim Brandschutz dürfen Veranstaltungen nur mit einer Ausnahmegenehmigung stattfinden. Laut Landratsamt ist die Brandmeldeanlage seit Jahren außer Betrieb. Brandschutztüren wurden in der Vergangenheit nicht in den vorgeschriebenen Intervallen überprüft. Auch die Nebelanlage im Bühnenbereich funktioniert nicht. Sollte auf der Bühne ein Feuer ausbrechen, müsste sie Nebel produzieren. Der würde wie eine Wand wirken und ein Ausbreiten des Rauches auf den Zuschauerraum eindämmen.

ATeams und Vegastar planen für März 2017 die nächste Ü-30-Party. Gebucht dafür haben sie die Messe- und Veranstaltungshalle in Löbau. (szo)

zur Startseite