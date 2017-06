Tolle EM auf dem Matschenberg Der Wettergott in bester Laune. Das lockt wieder zahlreiche Motorsport-Fans an die Sandpiste in Weigsdorf-Köblitz.

Jasmin Meile (rechts) mit ihrem Teamkollegen Henrik Bundesmann (Mitte) bei der Fahrerpräsentation am Matschenberg. © Werner Lindern

Frank Prochno, der Vereinsvorsitzende des MC Oberlausitzer Bergland, war am Sonntagabend überaus zufrieden mit dem Europameisterschafts-Wochenende auf dem Matschenberg. Seine Bilanz: „Von den Fahrern und Offiziellen wurden die baulichen Neuerungen begeistert aufgenommen. Der Sanitärtrakt ist der beste der Autocross-Strecken Europas und das neue Aushängeschild unserer Matschenberg Offroad Arena. Das neue Sprecherteam mit Andreas Flashar und Florian Bousseau gaben der Europameisterschaft einen zusätzlichen internationalen Touch. Beide konnten die Zuschauer in ihrer Begeisterung mitreißen.“

Auch aus sportlicher Sicht war der 56-jährige Vereinschef zufrieden. Denn mit der erfahrenen Grit Hennersdorf und dem Nachwuchstalent Jasmin Meile erreichten zwei der sechs MC-Starter die Endläufe in ihren Klassen und wurden jeweils Achte. Dabei hatte Hennersdorf bei den Tourenwagen mit ihrem Citroen hart zu kämpfen. „Bei zwei Turboladerschäden am Wochenende und einem Finale mit reduziertem Ladedruck war das Ergebnis versöhnlich“, meinte Prochno. Jasmin Meile wurde im Finale der Junior Buggys in eine Kollision mit mehreren Fahrzeugen verwickelt und als Achte gewertet. Prochno: „Unfälle waren zahlreich, sind aber dank modernster Sicherheitsvorkehrungen ohne nennenswerte Verletzungen verlaufen.“ Fahrer aus 18 Nationen sind neuer Rekord beim MC Oberlausitzer Bergland, der wieder eine organisatorische Topleistung ablieferte.

Von den vier Männern des MC landete Henrik Bundesmann am weitesten vorn. Er kam unter den immerhin 31 Piloten bei den Buggys bis 1 600 ccm auf Platz 13. Bundesmann: „Nach dem Motorschaden von Seelow und dem ersten kompletten Renneinsatz der neuen Technik war ich sehr zufrieden. Der Speed stimmte, das Fahrzeug startete hervorragend und lässt für die weitere Saison hoffen.“

Europameister Stubbe souverän

Robert Wiedemuth, Torsten Riedel und Armin Pfalz vom MC stellten sich der 26 Fahrer starken Konkurrenz bei den Super Buggys. Hier machte sich der amtierende Europameister Bernd Stubbe mit seinem Gesamtsieg zum besten Autocrossfahrer aller Zeiten – es war bereits der 44. Rennerfolg des Deutschen. Dafür gab es 35 Punkte in der EM-Wertung. Im Finale fuhr der Sieger in der letzten Runde mit 30,313 Sek. einen Schnitt von 97,38 km/h, verpasste aber den Vorjahres-Streckenrekord des Franzosen Thomas Anacleto auf der 820 Meter langen Sandpiste um eine halbe Sekunde.

Stubbes ärgste Verfolger, die beiden Franzosen Johnny Feuillade und Florent Tafani, büßten auf Platz neun und zehn mit 21 beziehungsweise 17 Punkten mächtig an Boden ein. Das nutzte der bisherige Gesamtvierte Mike Bartelen aus und zog in der EM-Wertung an beiden vorbei. Der Niederländer wurde auf dem Matschenberg Zweiter und fuhr 29 Zähler ein.

Auch Robert Wiedemuth und Torsten Riedel konnten bei ihrem Heimrennen EM-Punkte einfahren, auch wenn beide das Finale der besten zehn Piloten verpassten. Wiedemuth wurde mit seinem Eigenbau-Renner 17. (4 Pkt.), während Riedel für Platz 20 noch einen Zähler erhielt. Ford-Fahrer Armin Pfalz verpasste als 22. knapp die Punkteränge.

Weiter geht es schon am kommenden Wochenende mit den EM-Rennen im tschechischen Nova Paka. Bis zum Finale Mitte September im französischen Saint Igny de Vers folgen weitere Läufe in Frankreich, Tschechien, Ungarn und Italien. Bleibt zu hoffen, dass Grit Hennersdorf ihren starken Turbolader in den nächsten Tagen repariert bekommt.

zur Startseite