Tolkewitzer Straße ab Juni wieder frei Die Kanalbauer ziehen trotz Kälte und einem ausgefallenen Bagger durch. Schließlich würde sonst der Zeitplan für ein Großprojekt platzen.

Für die Stadtentwässerung ist es keine einfache Aufgabe, das Stück der linkselbischen Abwasser-Hauptschlagader im Dresdner Osten termingerecht fertig zu bekommen. Der Altstädter Abfangkanal wird an der Tolkewitzer Straße zwischen Johannisfriedhof und der Kreuzung mit der Wehlener Straße auf 675 Metern Länge seit Herbst 2016 komplett erneuert. Deshalb ist die Verbindung stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr wird über die Wehlener Straße umgeleitet.

„Die Baufirmen haben trotz des Wintereinbruchs die Arbeiten fortgeführt“, sagt Torsten Fiedler, Sprecher der Stadtentwässerung. Es habe natürlich Behinderungen beim Baggern im gefrorenen Boden gegeben. So fiel ein Bagger für einen Tag aus. Das zwei Meter hohe Stahlbetonrohr wird größer als das alte, damit mehr Abwasser durchfließen kann. Am Baggerarm werden zwei und vier Meter lange Segmente eingehoben. „Ein Viertel des Kanals ist bereits fertig“, so Fiedler. Während der Bauzeit fließt das Abwasser durch eine Ersatzleitung auf dem Gehweg.

Die Kanalbauer müssen im Juni fertig sein, sodass die Tolkewitzer Straße wieder freigegeben werden kann. Dann wird sie zur Umleitungstrasse, da die Stadt mit der Sanierung der Wehlener Straße beginnen will. Die Arbeiten sollen im nächsten Jahr beendet werden. Danach kann dieser Kanal noch im Kreuzungsbereich mit der Tolkewitzer Straße erneuert werden. (SZ/phi)

