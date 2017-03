Toleranzbündnis droht die Auflösung Der Sprecher des Kamenzer Bündnisses Sprecher Richard Boes ruft um Unterstützung und tritt zurück. Am 7. März soll darüber gesprochen werden. MdL Marion Junge hielte ein Ende für falsch.

Das Bündnis hatte 2012 eine Menschenkette vor dem Asylheim in Kamenz organisiert. Damit sollte ein Zeichen für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit gesetzt werden. © Steffen Unger

Das Bündnis für Toleranz und Demokratie in Kamenz steht vor einer schwierigen Frage: weitermachen oder auflösen? Das geht aus der Einladung des Sprechers Richard Boes zur Bündnissitzung am 7. März um 18 Uhr im Stadttheater hervor. Einziger Tagesordnungspunkt: „Wie soll es mit dem Bündnis überhaupt weitergehen?“ Der Gymnasiallehrer kritisiert: Zu den Bündnissitzungen kämen immer weniger. Bis auf Mitglieder der Linken arbeiteten keine Vertreter anderer Parteien mehr direkt im Bündnis mit, die CDU unterstütze immerhin größere Feste mit Spenden. Die einst engen Kontakte zu den Kirchen seien nicht mehr da, bis auf das Lessinggymnasium sei keine Schule im Bündnis aktiv. Auch fehlten Kontakte zu den Kitas, zu Sportvereinen und zur örtlichen Wirtschaft und zu Gewerbetreibenden.

Dabei würden weiterhin viele Aktivitäten vom Bündnis unterstützt oder aktiv betrieben, wie ehrenamtliche Sprachkurse, Sommer- und Weihnachtsfeste, die Trommelgruppe für Jugendliche, wöchentliche Hausaufgabenhilfe, zwei Sportgruppen und eine wöchentliche, allerdings nur wenig besuchte Sprechstunde. Die auch geförderten Projekte des Bündnisses würden aber auf sehr wenige Schultern verteilt. Boes‘ Fazit: „Das Bündnis ist in den gesellschaftlichen Diskurs in der Stadt nicht oder nur sehr bedingt eingebunden. Es nehme kaum Einfluss mehr auf die gesellschaftliche Entwicklung in der Kommune. Für die direkte Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber, die weiter wichtig bleibe, bräuchte es im Grunde das Bündnis, so wie es jetzt existiere, nicht. Deshalb stehe er, so Boes, als Sprecher des Bündnisses nicht mehr zur Verfügung. Michael Ehrlich als Vorstandsvorsitzenden des Vereins „Willkommen in Kamenz“ werde die Sprechstunde gemeinsam mit Freiwilligen übernehmen.

Landtagsabgeordnete Marion Junge (Die Linke) hält eine Auflösung des Bündnisses wegen zu geringer Beteiligung für „sehr problematisch“. Es habe sich in fast elf Jahren als funktionierendes Netzwerk für Toleranz und Humanität in der Stadt bewährt – mit bis zu 60 Mitstreitern in aktiven Zeiten. Die Hauptlast der Bündnisarbeit habe Richard Boes als Sprecher geleistet, wofür ihm unbedingt zu danken sei. Junge bedauert, dass es in der Stadt keine hauptamtlichen Strukturen gibt, die diese Ehrenamtsarbeit unterstützen und entlasten. „Wir sind an unsere Grenzen gekommen.“ Die Landtagsabgeordnete wirbt dennoch für die Fortsetzung der wichtigen Bündnisarbeit und hofft auf eine große Teilnahme zur Beratung am 7. März.

