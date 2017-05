Tolerade ravt durch die Innenstadt Etwa 4500 meist junge Leute setzten ein Zeichen für eine multikulturelle Gesellschaft.

Recht ungewohnte Klänge vernahm so mancher Dixieland-Tourist am Samstagnachmittag in Dresden. Statt Jazz näherten sich da elektronische Beats und Hunderte ausgelassen tanzende junge Leute mit einer klaren Botschaft: Dresden ist eine multikulturelle Stadt und soll es auch bleiben. Die zweite „Tolerade“, auf die Beine gestellt vom Dresdner Verein Tolerave, sollte eine Tanzparade für Respekt, Miteinander und Toleranz sein. „Das Ziel ist, eine Atmosphäre im Dresdner Stadtalltag und Clubleben zu schaffen, in der sich alle unabhängig von Hautfarbe, geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, religiöser Überzeugung, Geldbeutel oder Lebenskonzept ausleben und wohlfühlen können“, hieß es von den Veranstaltern.

Ein Dutzend Paradewagen verschiedener Akteure aus der Dresdner Clubszene, von Initiativen, Vereinen und Musikmachern verwandelte Straßen und Plätze in Tanzflächen. Als der Umzug gegen 14 Uhr am Bahnhof Neustadt startete, war die Menge der Mitfeiernden noch überschaubar. Über Albertplatz, Postplatz und Alaunplatz zog die Tolerade weiter, bis sie am Abend den Club „Sektor Evolution“ in der Neustadt erreichte. In der Zwischenzeit waren immer mehr Menschen dazugestoßen, sodass der Verkehr auf der Strecke teilweise komplett stillstand. An der Abschlusskundgebung beteiligten sich laut Polizei rund 4 500 Menschen.

Auch bei der Tolerade wird allerdings nicht alles toleriert: Der Fahrer eines Parade-Lastwagens wurde von der Polizei beim Konsumieren von alkoholischen Getränken beobachtet, aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert. Ergebnis war eine Atemalkoholkonzentration von 0,65 mg/l, was etwas über einem Promille entspricht. Dafür gab’s eine Strafanzeige. (SZ/hbe)

