Toilettencontainer hat ausgedient

Fünf Wochen lang mussten Neukirchs Oberschüler einen WC-Container nutzen. Denn die Toiletten im Erdgeschoss ihrer Schule wurden modernisiert. © Steffen Unger

Aufs Klo ein paar Schritte übern Schulhof – bei Schmuddelwetter nicht gerade schön. Doch Neukirchs Oberschüler hatten seit Schuljahresbeginn keine andere Wahl. Die Komplettsanierung ihres Schulhauses begann in den Sommerferien mit der Erneuerung der Toiletten im Erdgeschoss. Dass das nicht in sechs Ferienwochen zu schaffen ist, war allen Beteiligten von Anfang an klar. Deshalb bauten die Verantwortlichen vor und mieteten einen WC-Container. Die Schüler arrangierten sich mit dieser Lösung: „Es läuft ohne Probleme. Es gab in den vergangenen Wochen deswegen keine einzige Beschwerde“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Rita Schmidt. Der Container wurde jeden Tag von einer Firma gereinigt; die Schüler selbst achteten auf Sauberkeit. Vom Weg übern Hof abgesehen, bot die Interimslösung modernere Bedingungen als die über 30 Jahre alten Toiletten im Schulhaus.

Das ist nun Geschichte. Inzwischen wurden die Arbeiten an den neuen Schultoiletten abgeschlossen. Seit diesem Montag können sie genutzt werden. Der Container soll am gleichen Tag abgeholt werden. Damit ist der erste Bauabschnitt zur Sanierung der Oberschule beendet.

Neue Kücheneinrichtung

Der zweite läuft bereits parallel: Die Sanierung und der Umbau des Kellergeschosses. Dank einer modernen Technologie kommen die Bauleute dort schneller voran als geplant, sagte Dr. Karl-Heinz Salm vom Neukircher Büro Bauplanconcept, das die Schulhaussanierung plante und jetzt die Bauarbeiten betreut. Ursprünglich sollten alle Arbeiten im Keller per Hand ausgeführt werden. Moderne Technik ermöglicht es, dass dort Kleinstbagger und -lader zum Einsatz kommen können. Sämtliche Medienhauptleitungen im Keller wurden bereits verlegt. Zurzeit wird dort der Fußboden erneuert. Wie schon zuvor, werden im Keller Fachkabinette für Technik, Wirtschaft und Hauswirtschaft sowie die Töpferwerkstatt ihren Platz finden. Die Lehrküche wird komplett neu eingerichtet.

Die Schule wird etagenweise saniert – ein Stockwerk nach dem anderen. Mindestens zwei Jahre werden die Arbeiten im Schulhaus dauern. Danach werden Dach und Fassade modernisiert. Gebaut wird bei laufendem Schulbetrieb. Staub- und lärmintensive Arbeiten werden auf die Zeit nach Unterrichtsschluss verlegt. Bisher klappt es reibungslos; die Bauleute nehmen Rücksicht, sagt Rita Schmidt. Wegen knapper Finanzen streckt die Gemeinde das Vorhaben auf vier Jahre. Für sie die zurzeit größte Investition. (SZ/ir)

