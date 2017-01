Toiletten im Burgtheater sind saniert Während der Reparatur mussten die Gäste in Bautzen mit Containern vorlieb nehmen.

Das Burgtheater in Bautzen. © Uwe Soeder

Die Toiletten im Burgtheater gehen in den nächsten Tagen wieder in Betrieb, das teilte Gabriele Suschke vom Deutsch-Sorbischen Volkstheater mit. Wegen eines Wasserschadens mussten die Sanitäranlagen grundlegend saniert werden. Das Theater hatte sich übergangsweise mit WC-Containern beholfen. „Die Container kommen zum Monatsende weg“, so Suschke. Die Reparaturkosten übernehme zu großen Teilen die Versicherung. (SZ)

zur Startseite