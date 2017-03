Töpfern im Stall Eine Familie aus Bannewitz will mit Unterstützung ein altes Bauernhaus in Oberhäslich auf Vordermann bringen.

Sandra und Holger Nehmsch (li.) führen ihre Gäste aus der Politik durch ihr Bauernhaus. © Egbert Kamprath

Das alte Bauernhaus hinter dem Feuerwehrgebäude in Oberhäslich ist noch keine Zierde für den Ort. Aber das wird sich im kommenden Jahr ändern, wenn die Pläne von Sandra und Holger Nehmsch aufgehen. Jetzt wohnen sie in Bannewitz, aber sie wollen den leerstehenden Bauernhof in der Ortsmitte von Oberhäslich in den nächsten zwölf Monaten auf Vordermann bringen, dort mit ihren beiden Kindern einziehen und Arbeitsräume einrichten. Sandra Nehmsch ist Töpferin. Sie plant eine Werkstatt und einen Laden. Holger Nehmsch ist Ingenieur für Eisenbahnsignaltechnik und will sich ein Büro einrichten. Der alte Hof bietet Platz dafür.

Insgesamt kostet diese Investition 690 000 Euro. „Das könnten wir alleine nicht tragen“, sagt Holger Nehmsch. Aber für solche Fälle gibt es die Leader-Förderung der Europäischen Union, die Projekte im ländlichen Raum unterstützt. Das Vorhaben in Oberhäslich ist aus zwei Gründen förderwürdig: Erstens wird die Umnutzung zum Töpferladen und Ingenieurbüro unterstützt, zweitens das Herrichten der Wohnräume für die Familie. Obendrauf gibt es eine Erhöhung des Fördersatzes, weil das Haus unter Denkmalschutz steht. Es wurde schätzungsweise um 1770 gebaut und ist in wesentlichen Teilen noch in seinem Originalzustand erhalten. Insgesamt gibt es dafür 201 000 Euro Förderung.

„Damit erhält dieses Gebäude in gewisser Weise seine frühere Bestimmung zurück. Wohnen und Arbeiten unter einem Dach. Die Umnutzung sichert den Erhalt des historisch wertvollen Gebäudes und trägt zur Aufwertung des Ortsbildes von Oberhäslich bei“, sagte Staatssekretär Herbert Wolff (CDU) aus dem Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Im Gefolge hatte er noch weitere Politiker, unter ihnen Landrat Michael Geisler, Bundestagsabgeordneter Klaus Brähmig und Landtagsvizepräsidentin Andrea Dombois.

Familie Nehmsch führte sie durch das Haus, zeigte ihnen die alte Futterküche, wo künftig der Heizraum geplant ist, oder den Stall, der umgebaut werden soll und wo die Töpferwerkstatt sowie der dazugehörige Laden von Sandra Nehmsch eingerichtet werden.

zur Startseite