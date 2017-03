Töpfermarktsaison beginnt in Rietschen 50 Händler kommen am Sonntag auf den Ehrlichthof. Auch kulturell wird viel geboten.

Seit über 20 Jahren fiebern nicht nur die Lausitzer Töpfer diesem ersten Töpfermarkttermin in Sachsen entgegen. Wie in jedem Jahr wird am letzten Märzsonntag in der Rietschener Erlichthofsiedlung die Saison der Töpfermärkte in Sachsen eröffnet. Am Sonntag trifft sich die Töpfergilde aus Nah und Fern von 10 bis 17 Uhr in dem historischen Holzhausensemble.

Circa 50 Teilnehmer aus Sachsen, Brandenburg und Thüringen haben sich nach Angaben der Rietschener Touristinformation für den populären Markt angemeldet.

Musikalisch werde es mit der Dresdner Gruppe Tamtam wieder richtig zur Sache gehen, heißt es in einer Ankündigung. Die drei Vollblutmusiker spielen ganztägig für die Besucher der Veranstaltung auf.

Auch die Kindertheatergruppe „Erlichthofgaukler“ ist seit vielen Jahren eine feste kulturelle Größe bei vielen Veranstaltungen in der Siedlung. Um 16 Uhr sind besonders die Kinder zu der Aufführung „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ in die Theaterscheune eingeladen.

Auf den Zigeunerpferden der Familie Schmidt aus Daubitz kann sich jeder als Jockey ausprobieren oder den Mäusezirkus vor der Theaterscheune einen Besuch abstatten. (SZ)

