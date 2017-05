Töpfer laden in den Stadtpark ein Nächstes Wochenende findet der 14. Töpfermarkt statt. Dabei geht es nicht ums Party feiern. Das Handwerk steht im Mittelpunkt.

Die Besucher des Töpfermarktes genießen die Produktpräsentation mitten im Grünen. © Jürgen Haase

Töpfermeister Hans Holland und seine fleißigen Helfer haben noch eine Nachtschicht vor sich. Allerdings absolvieren sie die nicht an der Töpferscheibe, sondern im Auto. Plakate aufhängen ist angesagt. Schließlich soll die Öffentlichkeit erfahren, dass sich am 13. und 14. Mai wieder Töpfer aus ganz Deutschland im Elstraer Stadtpark treffen.

Wie jedes Jahr organisiert der Töpferei-Chef für das Muttertags-Wochenende den beliebten Töpfermarkt. Nunmehr bereits die vierzehnte Auflage. Wieder gemeinsam mit den Skisportlern des SV Grün-Weiß Elstra. Seit vier Jahren helfen die Sportler bei den umfangreichen Vorbereitungsarbeiten mit und kümmern sich um die gastronomische Versorgung der Besucher. „Allein war das einfach nicht mehr zu händeln“, erklärt Meister Holland, der übrigens ebenfalls Mitglied im Skiverein ist. Von der jährlichen Gemeinschafts-Aktion profitieren beide Seiten. Für die Sportler ist der Töpfermarkt eine gute Gelegenheit, die Vereinskasse aufzubessern. Geld für die Nachwuchsarbeit wird schließlich immer gebraucht.

Töpfer aus ganz Deutschland kommen

Töpfern hat in Elstra seit Jahrhunderten Tradition. Das kleine Städtchen ist nämlich ein uralter Töpfer-Ort. Hans Holland will, dass diese Tradition noch lange erhalten bleibt. Deshalb hatte er seinerzeit die Idee, einen Töpfertreff im Elstraer Stadtpark zu organisieren. Einen Markt, bei dem man handgearbeitete Keramik mitten im Grünen bestaunen und auch kaufen kann. Nicht nur Handwerker aus Elstra und der Region sollten dort ihre Ware präsentieren, sondern Kollegen aus ganz Deutschland. „Ganz am Anfang waren es mal 40 Töpfer. Doch inzwischen sind Sträucher und Bäume gewachsen. Inzwischen sind es 30 Aussteller und das ist so ziemlich die Obergrenze“, so Hans Holland. Im Gepäck haben sie tönerne Vielfalt in verschiedensten Farben und Formen – von Gebrauchsgeschirr bis Porzellanschmuck.

Mit dem Elstraer Töpfermarkt will Hans Holland dazu beitragen, dass er und seine Kollegen wieder Interesse für ihr Handwerk wecken. Dabei bleibt der Meister seinem Plan treu, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. „Wir veranstalten hier einen Fachmarkt und keinen Jahrmarkt. Bei uns gibt es keine Volksfeststimmung oder Livemusik. Das ist ein ruhiger, gediegener Fachmarkt für Kenner und Liebhaber“, beschreibt der Handwerker die Veranstaltung. Die Töpfer und ihre Produkte sollen im Mittelpunkt stehen.

Inzwischen ist diese Veranstaltung am Muttertags-Wochenende für viele Besucher ein fester Termin im Kalender. In einzigartiger ruhiger Atmosphäre mitten im Grünen können sie die Keramik-Vielfalt auf sich wirken lassen. „Dieses angenehme Flair schätzen sowohl Besucher als auch Händler“, weiß Meister Holland. Die Bilanz der vergangenen Jahre zeigt, dass sein Konzept aufgegangen ist – mehrere Tausend Besucher waren bei den zurückliegenden Märkten jeweils vor Ort.

