Tödlicher Unfall ohne Konsequenzen Vor zwei Jahren war am Puschkinplatz ein Passant überfahren worden. Die Ermittlungen gegen den Autofahrer wurden eingestellt.

Nicht nur die Eltern eines getöteten Fußgängers wünschen sich, dass die Kreuzung am Puschkinplatz sicherer wird. © Sebastian Schultz

Dieser Unfall hatte vielen Riesaern einen Schock versetzt: Vor zwei Jahren war ein 37-Jähriger von einem Auto überfahren worden, als er am Puschkinplatz die Straße überquerte. Das Unfallopfer kannten viele – der Riesaer hatte sich jahrelang außerordentlich bei der Kinderuni engagiert. Der Verein der Sternwarte Riesa hatte mitgeteilt, beim Unfall eins der „treuesten Mitglieder“ verloren zu haben. Mittlerweile aber haben die Eltern die Mitteilung erhalten, dass die Ermittlungen gegen den Autofahrer längst eingestellt wurden – und fragen sich: warum?

Lorenz Haase von der Staatsanwaltschaft Dresden bestätigt das. Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens sei ein Gutachten erstattet worden. Das Ergebnis: „Es ist keine Pflichtverletzung des Fahrers feststellbar“, sagt der Sprecher. Im Klartext: Der damals 23-jährige Toyotafahrer hätte den Unfall kaum verhindern können. „Ihm blieb weniger als eine Sekunde Reaktionszeit“, sagt Lorenz Haase. Der Geschädigte sei laut dem Gutachten über eine Absperrung gesprungen und wollte wohl schräg über die Fahrbahn laufen. Dabei wurde der Riesaer erfasst.

Ampel könnte 2018 kommen

Womöglich hatte die Dunkelheit ihren Teil dazu beigetragen – der Unfall ereignete sich an einem Novemberabend um 20.30 Uhr. Zu schnell sei der Toyota jedenfalls nicht gewesen, auch Alkohol oder Drogen hätten beim Fahrer keine Rolle gespielt.

Nicht nur die Eltern des getöteten Fußgängers wünschen sich, dass die Kreuzung am Puschkinplatz sicherer wird. Die Stadträte hatten längst beschlossen, den wenige Meter neben der Unfallstelle liegenden Zebrastreifen im Interesse der Verkehrssicherheit durch eine Fußgängerampel zu ersetzen. „Die Planung durch das beauftragte Büro läuft noch“, heißt es auf SZ-Anfrage aus dem Rathaus.

Das Problem sei, die künftig drei bestehenden Ampelanlagen zu koordinieren: die geplante Ampel an der Einmündung Breite Straße, die bestehende an der Einmündung Goethestraße und die ebenfalls neu geplante an der Kreuzung Lessingstraße/AOK. Deshalb könne man noch keine Details sagen – etwa ob die Ampel auch nachts leuchtet. Jedenfalls prüfe man, ob Riesa für die Anlage Fördergeld beantragen könne. „Die Haushaltberatungen im Stadtrat werden zeigen, ob das Projekt für 2018 eingeordnet werden kann“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. Geplant sei es.

