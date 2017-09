Tödlicher Unfall: Fahrer betrunken Der Audi-Fahrer, der am 29. August an dem tödlichen Unfall zwischen Rathewalde und Bastei beteiligt war, hatte fast 1,9 Promille Alkohol intus.

Gegen 20.45 Uhr hatte sich der tödliche Unfall zwischen Abzweig Bastei und Rathewalde ereignet. Feuerwehren und Rettungsdienst waren stundenlang im Einsatz. © Marko Förster

Lohmen/Hohnstein. Es war Alkohol im Spiel, und zwar sehr viel. Der Fahrer des Audi, der am Abend des 29. August zwischen Bastei und Rathewalde mit einem Toyota kollidiert war, hatte fast 1,9 Promille Alkohol im Blut. Das bestätigte am Montag die Polizeidirektion Dresden auf SZ-Nachfrage.

Die 46 Jahre alte Fahrerin des Toyota hatte den Unfall nicht überlebt, sie war noch im Wrack ihres Autos verstorben.

Der Fahrer des Audi A6 war von Lohmen in Richtung Rathewalde gefahren. In einer leichten Rechtskurve auf einer kleinen Bergkuppe war es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Toyota Yaris gekommen. Durch den Aufprall wurde der Toyota völlig zerstört und auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Audi schleuderte über die Straße und kam auf der gegenüberliegenden Seite, ebenfalls auf einem Feld, zum Stehen. Beide Fahrer wurden in den Autos eingeklemmt.

Wie genau sich der Unfall abgespielt hatte und warum es zu dem Zusammenprall gekommen war, kann die Polizei noch nicht genau sagen. Die Gutachter würden ihre Untersuchungen vom Unfalltag und auch Tage danach noch auswerten. Das könne noch Wochen in Anspruch nehmen, hieß es.

Bestätigt hat die Polizei hingegen, dass es sich bei dem Audi-Fahrer (56) um einen Mann aus dem Landkreis Görlitz handelt. Die Menge Alkohol, die er getrunken hatte, liegt weit über dem Maß für Fahruntüchtigkeit. (szo)

