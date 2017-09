Tödlicher Unfall auf der B 96 Bei Königswartha prallt am Sonntagmorgen ein Auto gegen einen Baum. Die Fahrerin überlebt das nicht.

Schlimmer Unfall am Sonntagmorgen bei Königswartha. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. © Jens Kaczmarek

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen auf der B 96. Eine Frau kam dabei ums Leben. Die 52-Jährige befuhr mit ihrem Opel Astra die Bundesstraße zwischen Caminau und Königswartha. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Die Fahrerin erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Die Bundesstraße war während Unfallaufnahme und zur Bergung des Wagens bis etwa 12.45 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (szo)

