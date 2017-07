Tödlicher Unfall auf der A 4 Auf der Autobahn zwischen Burkau und Uhyst geht zurzeit nichts mehr. Hier sind ein Pkw und ein Lkw kollidiert. Ein Mensch kam ums Leben.

Auf der A 4 bei Burkau hat sich ein schwerer Unfall ereignet. © LausitzNews

Ein schlimmer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der A 4 zwischen Burkau und Uhyst ereignet. Ein 28-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Nach Polizeiangaben war er mit seinem Seat Leon auf der linken Fahrspur in Richtung Görlitz unterwegs, als ein Lkw plötzlich von der rechten auf die linke Spur wechselte. Der Seat krachte in die linke Seite des MAN-Lasters.

Den Rettern, die zur Unfallstelle eilten, bot sich ein schreckliches Bild. Durch die Wucht des Aufpralls war die Front des Seat völlig zerstört worden. Sogar der Motorblock lag herausgerissen auf der Fahrbahn. Für den jungen Mann am Steuer kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Anders als in letzter Zeit bei Unfällen auf der Autobahn oft erlebt, gab es diesmal mit der Rettungsgasse keine Probleme, lobt die Polizei. „Die Einsatzkräfte konnten ohne nennenswerte Behinderungen zügig zur Unfallstelle vordringen“, so Polizeisprecher Thomas Knaup, der selbst vor Ort war. Um Gaffern keine Chance zu geben, kümmerten sich Feuerwehrleute der Wehren aus Burkau und Uhyst mit Decken und Planen um einen Sichtschutz. Dennoch kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem Auffahrunfall, weil ein Autofahrer offenbar sehr langsam an der Unglücksstelle vorbeifuhr.

In Richtung Görlitz blieb die Autobahn bis in die Abendstunden gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise über fünf Kilometer bis zur Abfahrt Ohorn. Die Autos, die direkt hinter der Unfallstelle zum Stehen gekommen waren, wurden nach und nach über den Standstreifen vorbeigelotst. Der nachfolgende Verkehr wurde an der Abfahrt Burkau von der A 4 abgeleitet. Allerdings hatten einige Autofahrer, die zuvor im Stau gestanden hatten, Probleme weiterzukommen. Offenbar versagten ihre Autobatterien, weil sie dem Stromverbrauch durch Radio und Klimaanlage bei ausgeschaltetem Motor nicht gewachsen waren. Pannendienstfahrzeuge rückten an, um die gestrandeten Pkw wieder flott zu machen.

Derweil nahm an der Unfallstelle der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion die Ermittlungen auf. Auch ein Sachverständiger und die Verkehrsunfallforschung der Technischen Universität Dresden wurden hinzugezogen. Noch ist jedoch der genaue Hergang des Unfalls unklar. „Wir suchen deshalb Zeugen, die die Kollision gesehen haben oder Angaben zur Fahrweise der beiden Unfallbeteiligten machen können“, sagt Thomas Knaup.

Zeugenhinweise: 03591 3560

