Tödlicher Unfall auf der A 4 Auf der Autobahn zwischen Burkau und Uhyst geht zurzeit nichts mehr. Hier sind ein Pkw und ein Lkw kollidiert. Ein Mensch kam ums Leben.

Auf der A 4 bei Burkau hat sich ein schwerer Unfall ereignet. © LausitzNews

Ein tragischer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der A 4 zwischen Burkau und Uhyst ereignet. Ein 28-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Nach Polizeiangaben war der Fahrer eines leistungsstarken Seat Leon auf der linken Fahrspur in Richtung Görlitz unterwegs, als der 53-jährige Fahrer eines Lkw von der rechten in die linke Fahrspur wechselte. Der Seat krachte in die linke Fahrzeugseite des Lasters. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Front des Autos zerstört und sogar der Motorblock herausgerissen. Für den jungen Mann am Steuer kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Der genaue Hergang des Unfalls ist derzeit noch unklar. „Wir suchen deshalb Zeugen, die die Kollision gesehen haben oder Angaben zur Fahrweise beider Unfallbeteiligten machen können“; so Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Er war selbst an der Unfallstelle vor Ort.

Die Bildung einer Rettungsgasse habe in diesem Fall gut funktioniert. Zudem hatten Feuerwehrleute der Wehren aus Burkau und Uhyst einen Sichtschutz aufgebaut, um so genannten Gaffern keine Chance zu geben. Dennoch kam es auf der Gegenfahrbahn zu einem Auffahrunfall.

Die Richtungsfahrbahn nach Görlitz wurde zur Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern Länge. Polizei und Rettungskräfte sind gegenwärtig noch vor Ort. (szo)

Zeugenhinweise: 03591 3670

