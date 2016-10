Tödlicher Unfall am Zebrastreifen In Tharandt ist am Sonntag eine Fußgängerin von einem Passat überfahren worden. Kürzlich wurde dort Tempo 30 aufgehoben.

Die Unfallstelle auf der Freiberger Straße in Tharandt. © Oberthür

Auf der Freiberger Straße in Tharandt hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin starb. Ein VW Passat soll dabei gegen 15.30 Uhr von der Roßmäßlerstraße im Stadtzentrum aus in diese Staatsstraße nach Kurort Hartha eingebogen sein. Die Frau soll gerade dabei gewesen sein, den dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren, hieß es nach ersten Angaben der Polizei. Der VW erfasste die Fußgängerin dann frontal. Sie verstarb noch am Unfallort. In dem Bereich galt bis Anfang 2014 Tempo 30. Der Landkreis baute das Schild aber ab, weil angeblich keine Notwendigkeit dafür bestünde. Danach regte sich Protest von Anwohnern und Eltern. Es werde dort gerast. Die Straße wird täglich auch von Schülern überquert. (SZ/skl)

