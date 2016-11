Aus dem Gerichtssaal Tödlicher Schuss auf Hund wird teuer Ein Mann aus Leisnig soll gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben. Für ihn war es Notwehr. Das Gericht sieht das anders.

Ein Fall für das Amtsgericht: Ein Mann aus Leisnig hat einen Hund erschossen und soll somit gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben. © André Braun

Mit einer Hundeleine mit Kette demonstriert der 52-jährige Angeklagte vor dem Amtsgericht, wie er den Hund in den Zwinger sperren wollte. Vorgeworfen wird ihm der Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Am 10. Juli 2016 soll er gegen 17 Uhr einen Golden-Retriever-Irishsetter-Mischling mit seiner Pistole ohne Grund erschossen haben. Der Hund war ausgerissen und hatte eine Nachbarin und deren Tochter, die mit ihrem Mops unterwegs waren, angegriffen. Während sich die Mutter und der Mops in ein verschlossenes Grundstück retten konnten, warf der Mischlingshund die Tochter um. Schon 2014 soll der Mischling den Mops und seine Besitzer angegriffen haben. Damals übernahm der Hundehalter die Tierarztkosten für den Mops.

Wegen des getöteten Hundes erstatteten die Tochter und der Stiefsohn des Beschuldigten Anzeige bei der Polizei. Der Angeklagte erhielt einen Strafbefehl. Er sollte 1 000 Euro zahlen. Dagegen ging er in Einspruch. Der Vorfall kam vor Gericht.

„Der Hund gehörte mir“, sagt der Stiefsohn des Angeklagten. „Ich hätte ihn jederzeit zu mir genommen. Er hätte ihn nicht erschießen müssen.“ Die Tochter des Angeklagten erfuhr von ihrem Bruder von der Erschießung des Hundes. Beide haben den Vorfall nicht gesehen. Ob der Beschuldigte den Hund zuerst in den Zwinger gesperrt, dann die Pistole geholt und erst dann den Hund erschossen hat, können sie nicht sagen. Die geschädigte Nachbarin erklärt in der Zeugenvernehmung, dass der Hund sie nicht gebissen, sondern nur umgerannt habe. „Er stand über mir“, sagt sie und meint: „Das Erschießen war das einzig Richtige.“ Bei dem Sturz verletzte sie sich.

Der Angeklagte gesteht, dass er den Hund erschossen hat. „Ich hatte ihn im Auto“, sagt er. Bevor er sein Grundstück erreichte, sah er Mutter und Tochter mit dem Mops auf der Straße laufen. Als er den Mischling an der Leine aus dem Kofferraum nehmen wollte, riss er aus. Der Beschuldigte rannte hinterher. Er sah, wie die Nachbarstochter mit dem Hund rang. Er packte den Mischling an der Leine und zog ihn zurück in den Zwinger. Ihm wäre es nicht gelungen, den Hund zu beruhigen, ihn anzubinden oder die Zwingertür zu schließen.

„Er hat mich in die linke Hand gebissen“, sagt er. „Er war total aggressiv. Da zog ich mit der Rechten die Pistole aus der Tasche und schoss.“ Geschossen habe er nicht nur, weil er den Hund nicht beherrschte, sondern auch, weil er eine Anzeige der geschädigten Nachbarn fürchtete. Im Besitz einer Waffe ist der Angeklagte, weil er eine Jagd gepachtet hat. „Es war Notwehr“, erklärt der Beschuldigte.“

Staatsanwalt Marcus Schori und Richter Janko Ehrlich sehen das anders. „Er stellt es als Notwehr dar“, meint Schori. „Die Zeugen schildern es anders.“ Richter Janko Ehrlich verurteilt den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 1 000 Euro. „Wenn Sie die Pistole ziehen können, dann können Sie auch die Leine um einen Pfosten binden oder die Polizei rufen“, sagt er. „Sie waren mit der Situation überfordert und fürchteten die Konsequenzen.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

