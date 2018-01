Tödlicher Messerangriff auf Verkäuferin In Liberec ist eine Frau bei einem Raubüberfall auf einen Lebensmittelladen von zwei Männern tödlich verletzt worden.

In diesem Lebensmittelladen in Liberec wurde eine Frau bei einem Überfall tödlich verletzt. © dpa

Liberec. Bei einem brutalen Überfall auf einen Lebensmittelladen in der Stadt Liberec (Reichenberg) haben zwei Männer auf eine Verkäuferin und ihren Ehemann eingestochen. Die Frau starb demnach trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete in der gesamten Region mit Dutzenden Polizisten und Spürhunden nach den Flüchtigen. (dpa)

