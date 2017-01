Tödlicher Auffahrunfall auf der A4 Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 ist in der Nacht ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau wurde bei dem Auffahrunfall nahe Ottendorf-Okrilla schwer verletzt.

Ein Mensch ist bei einem schweren Unfall auf der A4 nahe Ottendorf-Okrilla gestorben. © Christian Essler

. Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am späten Abend des Neujahrstages auf der Autobahn 4 ereignet. Kurz vor der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla fuhr ein 37-Jähriger nach Angaben der Polizei mit seinem VW Passat auf einen vor ihm fahrenden Peugeot auf.



Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Peugeot erst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn. Das Auto überschlug sich mehrfach. Dessen 28-jährige Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ihr männlicher Beifahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der VW kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Wildzaun. Dabei fuhr er mehrere kleine Bäume um. Der Fahrer blieb allerdings unverletzt.



Die Identität des Toten ist noch nicht abschließend geklärt. Auch die Ursache des Unfalls wird noch ermittelt. Den Sachschaden gab die Polizei mit 12 000 Euro an. Die Autobahn war in Richtung Dresden bis gegen 3.30 Uhr gesperrt. Am Ende des Staus kam es ebenfalls zu einem Auffahrunfall, in den drei Autos verwickelt waren. (dpa)

