Randalierer erwischt Großpostwitz. In der Nacht zu Mittwoch hat eine Streife in Großpostwitz zwei 32 und 22 Jahre alte Männer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Deutschen offenbar für einen Fall von Vandalismus verantwortlich sind. Am Wochenende waren in einem Rohbau an der Landhausstraße zwei tragende Dachbalken angesägt und Dämmmaterial beschädigt worden. Schaden: rund 3000 Euro.

Tödlicher Arbeitsunfall Bernsdorf. Dienstagnachmittag hat sich in Bernsdorf ein tragisches Unglück ereignet. Bei Baumfällarbeiten auf seinem Grundstück verletzte sich ein 66-Jähriger mit einer elektrischen Kettensäge am Hals. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb binnen weniger Minuten.

Werkzeug gestohlen Wehrsdorf. Diebe sind in der Nacht zum Dienstag in eine Lagerhalle in Wehrsdorf eingedrungen. Dort stahlen sie verschiedene Werkzeuge. Der Eigentümer schätzte den bei dem Einbruch entstandenen Schaden auf rund 3500 Euro.

Rüttelplatte gestohlen Ottendorf-Okrilla. Am Dienstagabend haben Unbekannte an der Pappelallee im Ortsteil Medingen eine Rüttelplatte gestohlen. Die Tat geschah zwischen 20 und 20.30 Uhr auf einem Firmengelände. Nach Zeugenaussagen hatten drei Männer den Zaun durchtrennt und die Rüttelplatte in ein Auto geladen. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.

Muniton gefunden Kamenz. Eine Firma hat am Dienstagmorgen beim Pflügen im Bereich der Oßlinger Straße im Ortsteil Schiedel vier alte Granaten entdeckt und die Polizei verständigt. Beamte des Polizeireviers Kamenz forderten den Kampfmittelbeseitigungsdienst an, der die Granaten sicherstellte und einer fachgerechten Entsorgung zuführte.

Zu schnell unterwegs Malschwitz. Mit Tempo 81 – und damit 31 Stundenkilometer schneller als erlaubt - raste ein Autofahrer am Dienstag auf der B 156 durch den Ortsteil Lieske. Ihm drohen ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte im Zentralregister in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Insgesamt ertappte die Polizei während der dreistündigen Kontrolle 50 elf Temposünder.