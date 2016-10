Tödlichen Plastik-Teilen auf der Spur Millionen Tonnen Müll gelangen jedes Jahr ins Meer. Wie viel in der Mulde schwimmt, haben jetzt Nossener Schüler mittels moderner Technik untersucht.

Chemie- und Biologielehrer Jörg Feustel vom Nossener Gymnasium überprüft zusammen mit Neuntklässlerin Irene Diener ein Netz, das in die Mulde gehängt wurde, um Müllteile aufzufangen. Später wird der Inhalt auf Rückstände von Mikroplastik untersucht. © Claudia Hübschmann

Donnerstagmorgen, 9 Uhr, am Mulde-ufer unweit des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Nossen. Bio- und Chemie-Lehrer Jörg Feustel hat 21 Schüler und Schülerinnen einer neunten Klasse um sich versammelt. Trotz knackig kalter Temperaturen werden einige sich gleich in die Fluten wagen. Ihr Ziel ist es, herauszufinden, wie viel Müll in etwa zwei Stunden in und um den Fluss zu finden ist und um welchen es sich dabei handelt. „Insbesondere wollen wir herausfinden, wie viel Mikroplastik-Teilchen wir unweit des Flussufers im Wasser finden“, sagt Feustel. Als Mikroplastik gelten Plastik-Rückstände, die kleiner als fünf Millimeter sind. Gleichzeitig wolle man aber auch nach kleinen Wassertierchen suchen und deren Art und Anzahl bestimmen.

Während sieben Schüler sich mit Gummistiefeln und einem sogenannten Mikroplastik-Netz in den Fluss begeben, untersuchen andere mit Maßband und Stoppuhr die Fließgeschwindigkeit des Flusses, weitere suchen das Ufer nach Müll ab. Das dafür nötige Equipment – Siebe, Reagenzgläser, Mikroskope und Bücher zum Bestimmen von Tieren oder Pflanzen gehören dazu – liefern Mitarbeiter des Dresdner Umweltmobils „Planaria“. Die 19-jährige Sandra Vogt macht gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr bei der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt, zu der das Fahrzeug gehört. Zusammen mit der Festangestellten Susanne Brenner ist sie an vielen Schulen in ganz Sachsen unterwegs.

„Unser Ziel ist es, auf mobilem Weg Umweltbildungsarbeit an den Schulen zu leisten“, erklärt Sandra Vogt. Susanne Brenner ergänzt, dass das Umweltmobil ohnehin jedes Jahr zu einer Projektwoche im Nossener Gymnasium vor Ort ist. Meist geht es dabei um den Gewässerschutz.

Die morgendliche Spezialaktion an der Freiberger Mulde, für die zwei Chemie- und eine Biologiestunde geopfert wurden, hatte allerdings einen speziellen Grund.

„Die Nossener Schule nimmt als erste in Sachsen an der Jugendaktion ’Plastikpiraten – das Meer beginnt hier‘ teil“, sagt Brenner. Diese geht auf eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zurück – das Wissenschaftsjahr 2016/2017. Es steht in beiden Jahren unter dem Motto Meere und Ozeane. „Dazu sollen Schüler die Plastikbelastung in Fließgewässern messen, bekommen dafür sogar Materialien gestellt“, weiß Lehrer Jörg Feustel. So sei etwa das Mikro-Plastiknetz vom Konsortium Deutsche Meeresforschung in Kiel zugeschickt worden. Aus den Neuntklässlern werden somit richtige Wissenschaftler. „Alle Daten, die die Schüler sammeln, bereiten wir digital auf und schicken sie an die Forschungsgruppe nach Kiel. Die werden nach dem Ende der Aktion am 18. November eine digitale Karte entwerfen, sie dann veröffentlichen“, erzählt der 49-Jährige.

Warum die Aktion so wichtig ist, fasst Bundesforschungsministerin Johanna Wanka zusammen: „Klimawandel, Überfischung und Vermüllung bedrohen den größten Lebensraum des Planeten. Wir brauchen eine Trendwende. Das wollen wir mit der Aktion ‚Plastikpiraten‘ jungen Menschen nahebringen.“ Laut Statistik ihres Ministeriums gelangen jährlich bis zu 13 Millionen Tonnen Müll in die Meere – auch über Flüsse.

Besonders gefährlich sind dabei die Mikroplastik-Teilchen, die immer öfter in Fischen, Muscheln oder Krustentieren nachgewiesen werden, deren Organe und Immunsysteme schädigen. Wie viel solcher Teilchen in der Freiberger Mulde zu finden sind, deren Wasser über die vereinigte Mulde in die Elbe und später in die Nordsee gelangt, untersuchen nun die Schüler.

„Wir finden es toll, dass wir praktisch forschen können und unsere Datensammlung wirklichen wissenschaftlichen Nutzen hat“, sagt die 14-jährige Lara Schneider. Klassenkamerad Niclas Wolf meint, dass die Aktion allen Schülern vor Augen führt, Müll niemals achtlos zu entsorgen. „Wir haben heute viele Flaschen und sogar Keramikteile am Fluss aufgesammelt. Das war schon überraschend“, sagt er. An Tieren habe man unter anderem Wasserasseln und Schlammschnecken nachweisen können.

Ob sich tatsächlich auch Rückstände von Mikroplastik in dem als sauber geltenden Fluss finden, werde die Auswertung ergeben, so Lehrer Jörg Feustel. „In Fließgewässern ist in der Regel aber wenig Mikromüll enthalten“, erzählt er.

