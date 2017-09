Tödliche Route über das Schwarze Meer Seit Wochen landen verstärkt Flüchtlingsboote in Rumänien. Nun sind Flüchtlinge vor der türkischen Küste ertrunken.

Die letzte Fahrt des überladenen Flüchtlingsboots endete auf dem Meeresgrund. Mindestens 15 Menschen ertranken, als der Fischerkahn am Freitag unweit des Badeorts Kefken vor der türkischen Schwarzmeerküste kenterte. Die Totenzahl dürfte noch steigen: Weitere 15 Passagiere gelten als vermisst. Nur 38 der Schiffbrüchigen konnten laut Auskunft der türkischen Küstenwache gerettet werden.

Unklar war am Freitag zunächst, in welchem Hafen das rund 150 Kilometer östlich von Istanbul gesunkene Boot abgelegt hatte und zu welchem Ziel es unterwegs war. Angenommen wird, dass der Schleppertransport von türkischen Gewässern aus die rumänische oder bulgarische Küste ansteuern wollte: In den letzten Wochen hat Rumäniens Küstenschutz vermehrt Flüchtlingsboote vor der heimischen Schwarzmeerküste aufgebracht.

Noch sind es eher Hunderte als Tausende von Verzweifelten, die von der Türkei aus die keineswegs ungefährliche Schwarzmeer-Passage in Richtung Westen wagen: Die rumänische Küstenwacht hat seit Mitte August 570 Menschen, ihre türkischen Kollegen rund 700 Flüchtlinge vom Bord altersschwacher Fischerboote gefischt. Doch die zunehmende Abzäunung der ungarisch-serbischen, ungarisch-kroatischen, aber auch türkisch-bulgarischen Grenze lässt Schleppernetzwerke ständig nach neuen Alternativrouten fahnden. Ob über Land oder über das Meer: Rumänien scheint zum neuen Transitland der internationalen Schlepper-Netzwerke auf der sehr elastischen Balkanroute zu werden.

2016 verlagerte sich die einstige Balkanroute nach Osten: Statt Griechenland wurde in der Folgezeit Bulgarien für die Schlepper und deren Kunden zum wichtigsten Transitland und EU-Einfallstor. Von Serbien, der Türkei und Bulgarien steuern Schlepper-Lkw Rumänien zunehmend direkt an. Über die noch nicht abgeriegelte rumänisch-ungarische Grenze und die Slowakei versuchen die Schlepper von dort aus, ihre Kunden nach Westen zu schaffen.

Zwar hat das verstärkte Aufkommen von Flüchtlingsbooten vor Rumäniens Küste die Furcht vor der Etablierung einer neuen Schwarzmeerroute verstärkt. Doch von einer neuen Flüchtlingswelle über das Binnenmeer wollen Hilfsorganisationen angesichts der nach wie vor eher geringen Zahlen noch nicht sprechen. Sie verweisen zudem auf die nahenden Herbststürme.

