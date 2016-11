Töberichs Grundstück wird bis 2018 gesperrt

Es war der Tag, als Marina-Garden-Investorin Regine Töberich ein Stück des Elberadwegs wegbaggerte. Der Stadtrat beschloss zu dieser Zeit, dass die Architektin auf ihrem Grundstück bis Mai 2017 nichts bauen und nichts abreißen darf. Nun will Dresden die Veränderungssperre um ein weiteres Jahr verlängern. Denn bis der neue Bebauungsplan für das Areal in Kraft tritt, wird noch einige Zeit vergehen. Töberich soll bis dahin nicht die Möglichkeit bekommen, loszulegen. Derzeit werden für das Areal, das die Stadt inzwischen „Elbviertel“ nennt, Gutachten eingeholt, unter anderem zum Hochwasserschutz. Auch die Öffentlichkeit kann danach noch einmal Einwände vorbringen, sodass möglicherweise am Entwurf gefeilt werden muss.

Für das „Elbviertel“ sind zunächst drei Architektenbüros engagiert worden, Ideen zu entwickeln. 15 000 Euro hat die Stadt dafür gezahlt. Der Siegerentwurf ersetzt die Pläne von Regine Töberich. Er sieht einen breiteren Schutzstreifen vor Hochwasser vor sowie bis zu 136 Wohnungen. (SZ/sr)

