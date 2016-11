Töberich will Urteil anfechten

Kein Ende im Streit um das geplatzte Wohnprojekt „Marina Garden“: Zwar hat das Landgericht am Dienstag die Schadenersatzklage der Investorin gegen die Stadt Dresden zurückgewiesen. Doch aufgeben will Regine Töberich nicht. Die 180-Grad-Kehrtwende des Gerichts sei überraschend und bedauerlich, teilte sie am späten Dienstagabend auf ihrer Facebook-Seite mit. Sie sei optimistisch, dass diese Entscheidung keinen Bestand haben wird. Sobald ihr das Urteil schriftlich vorliegt, wolle sie es sorgfältig prüfen. Nach jetzigem Stand werde sie Berufung einlegen.

Damit müsste sich dann das Oberlandesgericht mit dem Streit beschäftigen. Im Kern geht es darum, ob die Stadtverwaltung eine Bauvoranfrage von Töberich zu lange liegen ließ, um einen neuen Bebauungsplan für das Gebiet zwischen Leipziger Straße und Elbe aufzustellen. Einen Plan, der deutlich weniger Wohnungen vorsieht, als die Investorin es wollte. Das Landgericht hat deutlich gemacht, dass diese Frage völlig unerheblich sei. Denn selbst wenn Töberichs Voranfrage positiv entschieden worden wäre, hätte sie immer noch kein Baurecht gehabt. Die Architektin sagte, sie habe 24 Millionen Euro durch Planungskosten und entgangene Gewinne verloren. In einer Teilklage strebte sie drei Millionen Euro Schadenersatz an. (SZ/sr)

