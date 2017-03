Todesursache wird weiter untersucht Mitte Januar ist ein toter Mann in Hirschfelde gefunden worden. Zumindest eine Todesursache kann die Polizei jetzt ausschließen.

Symbolbild: ehemaliges Kraftwerksgelände und frühere Maschinenhalle in Hirschfelde © Archiv SZ

Hirschfelde. Der Mitte Januar auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände in Hirschfelde gefundene Tote ist offenbar nicht aufgrund von Gewalt gestorben. „Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen nicht vor“, teilte Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, auf SZ-Anfrage mit.

Allerdings sei die Todesursache noch nicht abschließend geklärt. Auch werde im Rahmen der Ermittlungen untersucht, ob ein Fremdverschulden vorliege. Wann die Untersuchungen abgeschlossen sind, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Eine Streife der Bundespolizei hatte den leblosen 54-jährigen Mann am Mittag des 17. Januars in seinem Auto auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände in Hirschfelde gefunden. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen Einwohner aus einem Zittauer Ortsteil. (SZ/tm)

zur Startseite