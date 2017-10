Todesursache Hunger Die Gedenkstätte Sonnenstein erinnert an bisher kaum beachtetes Leid in der Zeit des Ersten Weltkriegs.

Entgegen den Planungen des deutschen Generalstabes kam es nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 nicht zu einem kurzen militärischen Schlagabtausch. Stattdessen entbrannte ein jahrelanger Abnutzungskrieg, bei dem im Deutschen Kaiserreich fast alle Ressourcen dem Militär zugeführt wurden.

Die Bevölkerung litt unter Unterversorgung und Mangelernährung. Besonders schlimm traf der Mangel die Patienten in den deutschen Psychiatrie-Anstalten. Zum Kriegsdienst eingezogene Ärzte und Pfleger, beschlagnahmte Gebäude sowie Lebensmittelrationierungen führten im Verlauf des Ersten Weltkrieges in den Anstalten zu einer Hungerkatastrophe, der bis 1918 in Deutschland etwa 70 000 Patienten zum Opfer fielen.

Hagen Marquardt hat zu dieser bis heute weitgehend unbekannten Hungerkatastrophe geforscht und möchte am Mittwochabend in einem Vortrag diese Lücke im Erinnern an den Ersten Weltkrieg ein Stück weit schließen. Der Vortrag behandelt das Thema am Beispiel Sachsens. (SZ)

Vortrag „Todesursache Marasmus“ am Mittwoch, den 25. Oktober, 18 Uhr, in der Gedenkstätte Sonnenstein, Schlosspark 11. Der Eintritt ist frei.

