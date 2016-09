Todessturz im Helikopter Hannes Arch liebte Abenteuer in der Luft, vor zehn Tagen flog der Österreicher am Lausitzring. Ein Unfall im Alltag endete tödlich.

Ein Transportflug wurde Hannes Arch zum Verhängnis. © dpa

Am Sonntag vor einer Woche raste Hannes Arch noch um die Pylonen auf dem Lausitzring. Beim Red Bull Air Race wollte der Österreicher die Chance auf seinen zweiten WM-Titel nach 2008 wahren. Der Österreicher scheiterte jedoch in der Runde der besten Acht am späteren Sieger Matt Hall aus Australien. Der Hauch von kaum messbaren zwei Tausendstelsekunden entschied gegen Arch. Es war die geringste Differenz bei K.o.-Duellen beim Air Race in dieser Saison. Vier Tage später starb der 48-Jährige bei einem Hubschrauberabsturz im Großglocknergebiet in Kärnten.

Der Kunstflug-Pilot liegt in der WM-Wertung beim Air Race auf Rang drei. Elf Rennsiege waren dem Betreiber einer Flugtransportfirma schon gelungen. „Ich bin hungrig auf das nächste Rennen – und es ist gut, hungrig zu sein“, lautete sein Motto. Dafür hatte er sich im Winter neue Motivation bei einer Trekkingtour durch Nepal geholt. Und er suchte das Abenteuer, sprang als Base-Jumper von der Eiger- und Matterhorn-Nordwand. Im April flog er Slalom zwischen 14 Windturbinen-Masten im Tauernwindpark in Oberzeiring. Monate hatte er für die Genehmigung gekämpft.

Doch nicht sein gefährlich anmutender Abenteuersport wurde Hannes Arch zum Verhängnis. Es war ein Unglück im Flieger-Alltag, als er in der Nacht zum vergangenen Freitag einen Transportflug zu Almhütten im hochalpinen Gelände in 2 400 Metern Höhe unternommen hatte. Auf dem Rückflug zum Flughafen Salzburg zerschellte der von Arch gesteuerte Helikopter an einer Felswand, stürzte etwa 100 Meter in die Tiefe und blieb im steilen Gelände in einer Felsrinne liegen.

Als der gebürtige Steirer nicht wie erwartet in Salzburg eintraf, schlug eine Mitarbeiterin Alarm. Ein Team von mehr als 40 Bergrettern und Notärzten stieg drei Stunden zur Unfallstelle auf. Für Arch kam jede Hilfe zu spät, ein zweiter Insasse wurde schwer verletzt geborgen.

Seit einigen Jahren war Arch mit dem deutschen Model Miriam Höller liiert, die als Stuntfrau arbeitet. (mit dpa)

