Todesfall am Lauschehang geklärt Polizei und Staatsanwaltschaft haben ermittelt, weshalb der 61-jährige Wintersportler am 28. Januar an der Bergstation zusammengebrochen ist.

Blick auf den Lauschehang. © Rafael Sampedro

Ein Winterpostler ist am 28. Januar an der Lausche in Waltersdorf an der Bergstation eines Skiliftes zusammengebrochen. Der 61-jährige Chemnitzer verstarb noch am Skihang. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Görlitz und der Polizeidirektion Görlitz haben ergeben, dass der Mann nach ihren Angaben an einem gesundheitlichen Problem verstarb. „Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.“ (szo/tc)

Links zum Thema Wintersportler stirbt am Lauschehang

zur Startseite