Tod am Bahnübergang

Von der Fahrbahn abgekommen Uhyst / Bautzen. Auf der Autobahn zwischen Uhyst und Rastanlage Oberlausitz bei Bautzen ist am Montagnachmittag ein Audi von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen durchbrach einen Wildzaun. Der A 6 Kombi kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 40-jährige Fahrer hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verloren. Keiner der insgesamt drei Insassen wurde verletzt.

Auseinandersetzung am Bahnhof Wilthen. Am Dienstagmorgen erhielt die Polizei Mitteilung über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Bahnhof Wilthen. Dabei soll ein 30-Jähriger einen 28 Jahre alten Mann – beides Deutsche – zunächst geschubst haben, wodurch dieser zu Fall kam. Danach soll der Ältere den Jüngeren gewürgt haben. Der Geschädigte habe sich dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Raser geblitzt Burkau. Jedes zehnte Fahrzeug war zu schnell – das ist das Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle in der Nacht zum Dienstag auf der A4 am Burkauer Berg in Richtung Görlitz. Erlaubt ist hier Tempo 100. Der Spitzenreiter – ein VW aus dem Landkreis Bautzen – raste mit 200 km/h durch die Lichtschranke. Der Fahrer hat nun mit drei Monaten Fahrverbot, 600 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg zu rechnen. Falls die Bußgeldstelle der Landesdirektion vorsätzliches Handeln als gegeben ansieht, kann sich die Höhe des Bußgeldes sogar verdoppeln, so die Polizei. Insgesamt wurden 169 Fahrer beim Rasen ertappt.

Waldstück an der A 4 in Brand Großröhrsdorf. Am Montagnachmittag kam es in Großröhrsdorf zwischen dem Gewerbegebiet an der Bretniger Straße und der A 4 zu einem Waldbrand. Glücklicherweise setzte kurze Zeit später Starkregen rein, der die Flammen wieder zum Erlöschen brachte und so Schlimmeres verhinderte, heißt es von der Polizei. Die Feuerwehr war zur Absicherung ebenfalls vor Ort. Bei der Untersuchung des Brandortes stellten die Polizisten insgesamt vier Ausbruchsstellen fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Kamenz, Telefon 03578 3520

Ladendieb ertappt Kamenz. Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Montag in Kamenz einen Ladendieb erwischt. Der Syrer hatte in einem Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet An der Windmühle ein Fahrradbeleuchtungsset in seinen Rucksack gesteckt. Diesen übergab er einer Mitarbeiterin am Infostand. Die Kasse passierte er anschließend nur mit einer Getränkeflasche. Danach schickte er seinen Sohn zum Infostand. Das Kind sollte den Rucksack abholen. Ein Zeuge hatte das Ganze jedoch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Heuballen in Flammen Wachau. Auf einer Wiese an der Lichtenberger Straße in Wachau standen am Dienstagmorgen zwei Heuballen in Flammen. Sie brannten vollständig ab. Es kam aufgrund des Feuers zu einer starken Rauchentwicklung. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Kamenz, Telefon 03578 3520

Betrunken am Steuer Cunewalde. Eine Polizeistreife hat in der Nacht zu Dienstag in Cunewalde einen fahruntüchtigen Audi-Fahrer aus dem Verkehr gewunken. Der 36-Jährige hatte umgerechnet 1,16 Promille intus. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, behielten seinen Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen.

Ampel gefunden Schönteichen. Ein Bürger hat am Montagvormittag im Ortsteil Biehla an der Zufahrt zum Steinbruch Teufelsbruch ein Teil einer Ampelanlage gefunden. Woher diese genau stammt, ist noch nicht ganz klar. Erste Ermittlungen lassen aber vermuten, dass die Ampel einem privaten Sicherungsunternehmen gehören könnte, teilte die Polizei mit.

Geschwindigkeit kontrolliert Schmiedefeld. Tempokontrolle am Montagvormittag auf der B 6 am Abzweig Schmiedefeld. An der Einmündung gilt ein Tempolimit von 70 km/h. Von rund 660 Fahrzeugen, die binnen fünf Stunden gemessen wurden, fuhren 20 schneller als erlaubt in Richtung Bischofswerda. Die Fahrerin eines im Landkreis Bautzen zugelassenen Skoda wurde mit 104 km/h abgelichtet. Auf die Frau werden 120 Euro Bußgeld und ein Punkt im Zentralregister zukommen.