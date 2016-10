Tochter macht Stadt reich Die Wohnungsgesellschaft zahlt jedes Jahr 250 000 Euro an die Stadt Heidenau. 2018 ist es sogar mehr.

So eine Tochter kann man sich nur wünschen: Die städtische Wohnungsbau- und verwaltungsgesellschaft (WVH) zahlt seit 2011 an die Stadt Heidenau jedes Jahr eine Gewinnausschüttung. Im ersten Jahr waren es noch geringe 64 000 Euro. Dann beschloss der Stadtrat, es sollten jedes Jahr 250 000 Euro sein. Das überweist die WVH seither auch ohne Probleme aus ihren liquiden Mitteln, und so soll es die nächsten Jahre bis 2020 bleiben. Mit einer Ausnahme: 2018 stehen in Plan plötzlich 450 000 Euro, also fast das Doppelte. Das ließ einige Heidenauer Stadträte stutzen. „Ist die Lage der WVH so gut?“, fragte Norbert Bläsner (FDP). Für die Linken ist der Betrag Zeichen einer verfehlten Wirtschaftspolitik des Bürgermeisters. Sie lehnten ab. Am Ende klärte Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) auf: Das Geld wird für Eigenmittel einer Förderung verwendet, die die WVH dann ausgleiche. Um welche Investition es sich handelt, wurde nicht gesagt. Es könnte die Erweiterung des betreuten Wohn-Projektes Sonnenhof in Mügeln sein.

Auswirkungen hat die Mehrabgabe natürlich, räumte der Bürgermeister auf Nachfrage von Stadtrat Thomas Richter (FDP) ein. Nicht auf die Bürger, es sei denn sie sind Mieter der WVH, sagte Opitz. Soll heißen, es wird wohl 2018 weniger Geld in die Instandhaltung der WVH-Wohnungen fließen.

