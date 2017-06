Toben am Kindertag In Döbeln sind die Kinder auf eine Schatzsuche durch die Stadt gegangen.

Wenn sie nicht unterwegs in der Ritterzeit waren, tobten die Kinder im Garten am KiJuFaZ der evangelischen Kirchgemeinde unter dem Schwungtuch oder versuchten sich im „Gemüsedruck“. © Dietmar Thomas

Am 1. Juni ist Ausnahmezustand an den Kindereinrichtungen und Schulen. Und nicht nur dort wurde Kindertag gefeiert. Auch die Limmritzer Feuerwehr hatte eine Menge Überraschungen für die Kinder vorbereitet und eine Hüpfburg neben das Gerätehaus gestellt.

Das Bündnis „Willkommen in Döbeln“ organisierte eine Kinderparty auf dem Gelände der evangelischen Kirchgemeinde an der Zwingerstraße. „Wir haben auch Kinder aus dem Asylbewerberheim eingeladen“, sagte Projektleiter Hartmut Fuchs. Die Kinder tobten mit dem Schwungtuch oder versuchten sich kreativ im „Gemüsedruck“. Bei einer Schatzsuche durch die Stadt lernten sie etwas über die Stadtgeschichte: Wo wohnten die Ritter und die Nonnen. Und was hatte eigentlich ein Nachtwächter zu tun? Kathrin Fuchs vom Stadtmuseum hatte auf der Tour Puzzlesteine versteckt, die die Kinder am Ende zu einer Schatzkarte zusammensetzen durften. Alles ziemlich spannend.

Die nächsten Veranstaltungen des Bürgerbündnisses richten sich eher an die „Großen“. So ist für 25. Juni in der Nicolaikirche ein Benefizkonzert mit amerikanischen Gesangsstudenten und dem Ensemble Charpentier geplant.

