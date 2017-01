Futsal Titelverteidiger jubelt in letzter Sekunde In einem ausgeglichenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten lief alles auf ein torloses Remis und damit den Turniersieg der Leipzigerinnen hinaus. Doch es kam anders.

Katharina Zippack (rechts) vom 1. FFC Fortuna Dresden stürmt im Spiel gegen RB Leipzig auf und davon. Kurz vor dem Abpfiff erzielte ihre Mitspielerin Jessica Schleusing das Siegtor für die Elbestädterinnen. Damit sicherte sich der Titelverteidiger in allerletzter Sekunde die Teilnahme an der Endrunde in Radefeld. © Lutz Kollmann

Spannender hätten es die Ansetzer des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) nicht machen können. Praktisch in letzter Sekunde konnte Titelverteidiger 1. FFC Fortuna Dresden bei der Qualifikation in Meißen das Aus in der Futsal-Landesmeisterschaft der Frauen verhindern.

Der Regionalliga-Fünfte aus der Landeshauptstadt hatte sich im Turnierverlauf mit einem 1:1 gegen die Frauen des Radebeuler BC einen Punktverlust geleistet und war damit im letzten Spiel gegen Landesliga-Spitzenreiter RasenBallsport Leipzig in Zugzwang. Ein Duell mit einer gewissen Brisanz: Der Neuling RB Leipzig, der das Ziel Frauen-Bundesliga ausgegeben hat, gegen die Dresdner Damen, die als Regionalligist derzeit der ligahöchste Vertreter Sachsens sind.

In einem ausgeglichenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten lief alles auf ein torloses Remis und damit den Turniersieg der Leipzigerinnen hinaus, ehe Jessica Schleusing unmittelbar vor der Schlusssirene für die Dresdnerinnen traf.

Vor knapp 100 Zuschauern in der Meißener BSZ-Halle hatte die Landesklasse-Vertretung des Radebeuler BC den durchweg höherklassigen Mannschaften durchaus Paroli geboten und belegte am Ende einen achtbaren vierten Platz. Immerhin konnten die Lößnitzstädterinnen dem späteren Turniersieger mit einer sehr guten Leistung ein Unentschieden abtrotzen und machten damit das Herzschlagfinale überhaupt erst möglich.

Bereits am Vormittag hatte sich Regionalligist FFV Leipzig erwartungsgemäß den Vorrunden-Sieg gesichert und ist damit ebenfalls bei der Endrunde am kommenden Sonntag in Radefeld dabei. Außerdem qualifizierten sich bereits in den vergangenen Wochen der Bischofswerdaer FV 08, der Chemnitzer FC und der FC Erzgebirge Aue.. (St. Helfen)

