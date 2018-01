Titelkampf in Pirna und Wilsdruff

Die Vorrunde um die Futsal-Landesmeisterschaft des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) läuft auf Hochtouren. Zwei der vier Regional-Meisterschaften wurden bereits ausgespielt. Der VfL Hohenstein-Ernstthal, der VfB Zwenkau und der SV Eintracht Leipzig-Süd haben drei der sieben Startplätze für die Endrunde am 3. Februar 2018 in Leipzig sicher. Die SG Rotation Leipzig ist als Titelverteidiger und damit achtes Team der Finalrunde gesetzt.

Neben dem Pokalverteidiger qualifizieren sich jeweils die vier Sieger der Regional-Meisterschaften sowie die drei besten Zweitplatzierten. An diesem Wochenende absolvieren die Staffel III (in Pirna-Copitz) und IV (in Wilsdruff) ihre Spiele. Am Sonnabend wird ab 14 Uhr in der Sporthalle BSZ Pirna-Copitz gespielt. Mit dabei sind dort der SV Chemie Dohna und der Heidenauer SV. Die Kontrahenten der beiden Kreisoberligisten sind die Neugersdorfer, der FSV 1990 Neusalza-Spremberg, der FSV Kemnitz und der SV Neueibau. In Wilsdruffer Saubachtalhalle geht es am Sonntag um 14:30 Uhr los. Neben Gastgeber SG Motor Wilsdruff gehen der SV Bannewitz sowie die SG Striesen, der SC Borea Dresden und der FV 06 Laubegast an den Start. (js)

