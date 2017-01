Titelkämpfe steigen in Demitz Judoka der Altersklassen U 18 und U 21 treffen sich zur Sachsenmeisterschaft.

© kairospress

Judo. Am Sonnabend und Sonntag werden in Demitz-Thumitz die Sachsenmeisterschaften der Männer und Frauen in den Altersklasse U 18 und U 21 ausgetragen. Am Start sind unter anderem auch fünf Sportler vom PSV Kamenz, die sich eine Woche zuvor bei den Bezirksmeisterschaften in Straßgräbchen für diese Titelkämpfe qualifiziert hatten. Am vergangenen Sonntag gingen dort 79 Kämpfer und Kämpferinnen aus 20 Vereinen an den Start. Ziel aller Starter war es, Platz eins bis drei zu erkämpfen. Das war die Voraussetzung für einen Start in Demitz-Thumitz. Mit hohem Einsatz und mit ihren Spezialtechniken gelangen den Lessingstädtern wichtige Siege. Paula Birnstein (+78kg) holte in der U 18 den Bezirksmeistertitel. Zweite Plätze belegten Tobias Heinrich (-46 kg), Konstantin Hertel (-66 kg/beide U 18) und Fred Lange (U 21/-90 kg). Bronze ging an Lea Hummitzsch (U 18/ 63 kg). Alle fünf starten nun bei der Sachsenmeisterschaft. (ase)

