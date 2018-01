Titelkämpfe in Görlitz

© Uwe Soeder

Tischtennis. Am kommenden Wochenende werden in der Görlitzer Jahnsporthalle die Landesmeisterschaften der Männer und Frauen ausgetragen. Im Feld der 48 Männer und 40 Frauen sind wieder Aktive aus Ostsachsen, darunter auch die beiden Spitzenspieler von Landesliga-Zweiten SG Großnaundorf, Martin Pfleger und Falk Stuhlmacher. Beide hatten als Generalprobe am vergangenen Sonnabend das Heim-Punktspiel gegen den SV Motor Mickten Dresden auf dem Programm stehen. Das Team vom Keulenberg löste diese Aufgabe mit einem klaren 10:5-Sieg problemlos. Doch für Pfleger und Stuhlmacher lief es nicht ganz rund. Zwar gewannen beide ihr Auftaktdoppel nach vier Sätzen mit 3:1, doch von den vier Einzeln konnte nur Pfleger seine Partie gegen Torsten Gaida mit 3:0 gewinnen. Stuhlmacher verlor gleich beide Spiele mit 2:3 und 1:3. Durch die Titelkämpfe in der Neißestadt ist das Wochenend-Programm der Kreisteams recht überschaubar. In der Staffel 1 der Landesliga erwarten die Herren vom MSV Bautzen II am Sonnabend um 14 Uhr Motor Mickten-Dresden. Montag um 19.30 Uhr haben die Frauen vom TTC Neukirch die SG Miltitz zu Gast. (ck)

