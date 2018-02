Titelanwärter ist zu stark Der Radeberger SV hat gegen die Gäste keine Chance. Aber der Abstand ist geringer geworden.

Isabel Wolff – hier beim Sprungwurf im gewonnenen Heimspiel gegen Görlitz – war gegen den HC Burgenland mit sieben Treffern die beste Spielerin beim Radeberger SV. Hier setzt sie sich am Kreis gegen Anna Fursewicz durch. © Christian Kluge

Handball-Oberliga Frauen. Zum ersten Rückrunden-Heimspiel empfingen die Radebergerinnen die Damen vom HC Burgenland, bei dem sie gleich zum Saisonauftakt eine heftige 35:12-Klatsche einstecken mussten. Trotz einer Mini-Siegesserie der RSV-Akteurinnen standen die Zeichen vor dieser Begegnung erneut äußerst schlecht. Trainer Sebastian Hartmann konnte nur auf einen Rumpfkader zurückgreifen. Sein Team stellte sich krankheits- und urlaubsbedingt quasi von allein auf, wobei nur noch eine Rückraumspielerin zur Verfügung stand.

So war es nicht verwunderlich, dass diese Partie mit 20:32 (9:13) verloren ging – doch der Toreabstand halbierte sich im Vergleich zum Hinspiel von 23 auf zwölf Treffer! Obwohl die Burgenländerinnen von Beginn an die Führung für sich beanspruchten, stellten sie nicht mehr über die gesamte Partie eine Übermacht dar. So konnten sich die Gäste zwar bis zur zehnten Minute einen 8:4-Vorsprung erarbeiten, doch die Röderstädterinnen kämpften und verbesserten ihr Abwehrverhalten, sodass in den nächsten 20 Minuten ein 5:5-Unentschieden erspielt wurde, was zu einem akzeptablen 9:13-Halbzeitstand führte.

Der zweite Durchgang verlief in den ersten zehn Minuten ähnlich wie der erste aufgehört hatte und die Hausherrinnen konnten den Abstand konstant halten (14:18/39.). Doch dann ließen die Kräfte beim RSV spürbar nach – und damit auch die Konzentration und die Ideen für Angriff und Abwehr. Während es durch die Hartmann-Schützlinge dennoch immer wieder schöne Szenen gab, ließen sich die Burgenländerinnen kaum eine Torchance nehmen und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Über die Stationen 14:21, 16:25 und 18:29 ging es in die Schlussminuten bis zum 20:32-Endstand.

Der Radeberger Coach meinte nach dem Abpfiff: „Nachdem aus unterschiedlichen Gründen nur noch eine Rückraumspielerin zur Verfügung stand, war klar, dass wir gegen die starke Mannschaft aus dem Burgenland improvisieren müssen. Sowohl Marie Lösche auf der ungewohnten Mittelposition als auch Nina Gebauer haben das aber recht gut gelöst. Nun gilt es, gegen die direkte Konkurrenz zu punkten. Die nächsten Spiele gegen Halle und dem HSV Magdeburg sind richtungsweisend.“

In zwei Wochen sieht die Welt beim RSV-Kader hoffnungsvollerweise wieder besser aus und es kann gegen das Team aus Halle-Neustadt – das derzeit im Mittelfeld steht, zuletzt aber mit einem Sieg gegen Niederndodeleben überraschte – erneut um Punkte gekämpft werden. Anwurf ist am Sonntag, dem 25. Februar, um 15 Uhr in der heimischen BSZ-Sporthalle. (sma)

RSV mit: C. Richter, S. Schulz; N. Gebauer, I. Wolff (7), L. Zöge, M. Lösche (1), C. Nauendorf (1), L. Lösche (2), N. Pietschmann, J. Lindner (4), V. Maluschke (5/3).

