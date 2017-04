Titel verteidigt Bei den Sachsenmeisterschaften gelingt dem starken Bautzener Senior die Qualifikation für die Deutschen Titelkämpfe.

Titel verteidigt: Mario Schuler präsentiert seine Goldmedaille. © privat

Bowling. Bei den Landesmeisterschaften der Senioren wurden in allen Altersklassen insgesamt zwölf Spiele absolviert. Dabei gelang es Titelverteidiger Mario Schuler vom BC Sachsen 90 Bautzen, bei den Senioren A mit 2 441 Pins seinen Vorjahreserfolg zu wiederholen. Schuler qualifizierte sich damit für die Deutschen Meisterschaften und er wurde zudem für die WM-Qualifikationswertungen nominiert. Zweiter hinter dem Bautzener wurde Thomas Koch (Dresden) vor dem Chemnitzer Jan Lubaß. Beide erreichten jeweils 2 377 Pins.

Bei den Seniorinnen A war es ebenfalls bis zum Schluss spannend. Manuela Schneidereit (BC FunBowl Bautzen) kam hier auf den zweiten Platz mit 2 190 Pins knapp hinter der Dresdnerin Petra Ockain (2 203). Dritte wurde Heike Kunz aus Lichtenstein (2 124). Bei den Senioren B hatte Claus Hofmann (BC Sachsen 90 Bautzen) leider nicht das notwendige Glück. Mit guten 2 373 Pins musste er sich dem Chemnitzer Gerhard Machner (2 384) knapp geschlagen geben, wurde aber auch für die WM-Qualifikationswertungen nominiert. Dritter war der Schwarzenberger Volker Stenzel (2 254).

Im Finale der Sächsischen Meisterschaften der A- und B- Jugend konnte sich Luisa Zöllner vom BC Sachsen 90 Bautzen bei der A-Jugend noch vom vierten Platz fast nach ganz vorn spielen und musste sich am Ende nur Ann-Katrin Will aus Lichtenstein geschlagen geben. Bei den Jungen erreichte der Bautzener Florian Schier in der B-Jugend den fünften Platz. Jeremy Kranz kam in der A-Jugend auf Rang sieben. Bei den Deutschen Meisterschaften werden die Bautzener Luisa Zöllner, Charlotte Florin und Florian Schier im Team Sachsen in ihrer jeweiligen Altersklasse stehen. (cf/ms)

zur Startseite