Titel für Thonberg und Bergen Bei den Kreismeisterschaften gelingt einer Mannschaft eine Premiere. Über 150 Zuschauer verfolgen das Männerturnier.

Die Thonberger Frauenfußballerinnen haben sich den Hallenkreismeistertitel 2018 gesichert. Foto: © Klaus Heiduschke

Hallenfußball. Am Sonnabend fanden in der Kamenzer Sporthalle am Flugplatz die Hallenmeisterschaften des Westlausitzer Fußballverbandes für Frauen- und Männermannschaften statt. Zunächst ermittelten sieben Frauenteams nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ ihren Titelträger 2018. Die zahlreichen Zuschauer sahen am Vormittag 21 interessante Spiele, in denen sich der Thonberger SC, der SV Grün-Weiß Hochkirch, der SSV Langburkersdorf und der SV Liegau-Augustusbad durch ihre Leistungen schon früh für den Turniersieg empfahlen.

Die Spiele untereinander ließen die Positionen der jeweiligen Mannschaften in den Zwischenständen permanent wechseln. Am Ende setzten sich die Thonberger Frauen mit 14 von 18 möglichen Zählern durch. Sie hatten am Ende zwei Punkte Vorsprung vor Hochkirch und Langburkersdorf. Über den zweiten Platz musste das Torverhältnis entscheiden. Vizekreismeisterinnen wurden schließlich die Hochkircher Frauen.

Am Nachmittag ging es an gleicher Stelle mit dem Männerturnier weiter. Mit dem LSV Bergen 1990 verteidigte erstmals in der siebenjährigen Geschichte des Richter-Bauelemente-Cups eine Mannschaft den Pokal des Westlausitzer FV. Bergen schlug im Finale den Hoyerswerdaer FC mit 3:1 und feierte damit den insgesamt dritten Sieg bei diesem Turnier. Die zehn Mannschaften boten während der 20 Vorrundenbegegnungen, die in zwei Gruppen ausgetragen wurden, attraktive und spannende Spiele.

Aus der Gruppe A qualifizierten sich der Arnsdorfer FV und der SC Kleinhänchen für das Halbfinale und trafen hier auf die späteren Finalisten Hoyerswerda FC sowie den LSV Bergen. Schon nach der Gruppenauslosung im Dezember ahnten viele, dass die B-Gruppe mit drei Turnierfavoriten eine Hammergruppe werden würde. Mit dem SV Aufbau Deutschbaselitz, dem Hoyerswerdaer FC und dem LSV Bergen musste sich aus diesem Trio schon vor den Halbfinals ein Team verabschieden. Es traf die Kicker vom Großteich, die beiden Finalisten in der Vorrunde knapp unterlagen.

Vor knapp 150 Zuschauern agierten alle Mannschaften sehr fair und boten zum Teil sehr torreiche Partien, sodass 118 Tore in 24 Spielen und den drei Neunmeterschießen bejubelt werden konnten. In den Halbfinals setzten sich die Bergener mit 6:0 gegen Arnsdorf und der Hoyerswerdaer FC mit 3:2 gegen Kleinhänchen durch. Das kleine Finale um Platz drei gewann Arnsdorf mit 5:1 gegen Kleinhänchen. Im Januar 2019 gibt es die nächste Auflage des Richter-Bauelemente-Cups. (gs)

Allstar-Team Frauen: Sandra Müller (Thonberger SC), Melanie Körner (SV Grün-Weiß Hochkirch), Isabell Sturm (SSV Langburkersdorf), Anne Zschiek (SV Liegau-Augustusbad), Torhüterin Angelique Schmidt (Hoyerswerdaer FC).

Allstar-Team Männer: Kevin Lugge (SC Kleinhänchen), Nico Kubaink (Hoyerswerdaer FC), Daniel Semmer (SV Aufbau Deutschbaselitz), Patrick Scholz (LSV Bergen 1990), Torhüter Stefan Koark (LSV Bergen 1990).

