Titans wechseln Trainer aus Das Schlusslicht der 2. Liga Pro A beurlaubt Steven Clauss und holt jetzt einen deutlich jüngeren Basketballcoach aus Australien.

Mission beendet: Steven Clauss ist nicht mehr Titans-Trainer. © Matthias Rietschel

Die Ära ist vorbei, noch ehe sie so richtig angefangen hat. Der Basketball-Zweitligaaufsteiger Dresden Titans hat am Dienstag die Trennung von Trainer Steven Clauss bekannt gegeben. Der 59-jährige Deutsch-Amerikaner, der erst im Januar 2016 verpflichtet worden war, konnte dem Klassenneuling in der 2. Bundesliga Pro A zuletzt offenbar keine entscheidenden Impulse mehr geben. Zumindest nach Ansicht der Gesellschafter der Spielbetriebs GmbH, die sich ausschließlich um die Belange der Profimannschaft kümmert.

Zu den Gesellschaftern gehört neben dem Stammverein auch der ehemalige Dynamo-Aufsichtsratboss Thomas Bohn, der vor knapp einem Jahr 49 Prozent GmbH-Anteile erworben haben soll. Die kleine Runde hatte bereits am Montag nach mehrstündiger Beratung die Beurlaubung von Clauss einhellig beschlossen, sich mit der offiziellen Verkündung aber einen Tag Zeit gelassen, um den gescheiterten Trainer in persönlichen Gesprächen über die Hintergründe zu informieren. Der noch bis 2018 laufende Kontrakt wurde aufgelöst.

Die Mannschaft von Trainer Steven Clauss hatte in den ersten 13 Partien der zweithöchsten deutschen Basketball-Spielklasse nur einen Sieg eingefahren und dabei erhebliche und vor allem offenbar nicht abstellbare Mängel in der Defensivarbeit offenbart. Zumindest konnte Clauss sein Team zu keiner erkennbaren Verbesserung führen. Dabei hatte der ehemalige Sportdirektor des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) in Dresden nachgewiesen, dass er der Richtige sein kann. Im Januar hatte er die Titans übernommen, als die in der drittklassigen 2. Bundesliga Pro B in einer Krise steckten. Clauss formte einen Aufstiegskandidaten aus den vermeintlich Gescheiterten, führte die Dresdner bis ins Play-off-Halbfinale. Der Einzug unter die letzten vier Teams reichte letztlich für den Aufstieg, weil zwei andere Mannschaften auf den Sprung verzichteten.

Einen Nachfolger präsentierte das Liga-Schlusslicht gleich mit: Der Australier Liam Flynn leitete am Dienstagabend schon das Training. Der 36-Jährige hatte bis 2015 beim deutschen Erstligisten Gießen 46ers als Sportdirektor gearbeitet, zuletzt als Scout für den NBA-Klub Phoenix Suns sowie vor Olympia auch für die australische Nationalmannschaft. Der Vertrag zwischen den Titans und Flynn gilt zunächst bis zum Saisonende plus Option. Als sicher gilt, dass die Elbestädter auch noch mindestens einen neuen Spieler verpflichten.

