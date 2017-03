Titans verlieren gegen die Crailsheim Merlins

Die Dresden Titans haben in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A die nächste Niederlage kassiert. Sie verloren am Sonntag vor 1 665 Zuschauern in der Margon-Arena gegen die Crailsheim Merlins mit 74:104. Gegen den Tabellenzweiten aus Baden-Württemberg standen Cheftrainer Liam Flynn lediglich acht Spieler zur Verfügung. Neben dem bereits erfolgreich an der Schulter operierten Aufbauspieler Marqueze Coleman pausierten verletzungsbedingt auch Jusuf El Domiaty aufgrund von Kniebeschwerden und Joseph Bertrand wegen Schambeinproblemen.

„Natürlich war unsere Offensive durch die Verletzungen geschwächt“, sagte Geschäftsführer Peter Krautwald zu den Ausfällen, aber: „Wir haben nach einem katastrophalen ersten Viertel gezeigt, dass wir auch Basketball spielen können.“ Headcoach Flynn sagte: „Wir haben gegen den stärksten Gegner seit meinem Amtsantritt gespielt. Crailsheim agiert auf einem unglaublich hohen Level. Für unsere jungen Spieler war das Match sehr lehrreich.“ (SZ)

zur Startseite