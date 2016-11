Artikelempfehlung

Titans kassieren Pleite im Kellerduell gegen Essen

Den Dresden Titans ist der erhoffte Befreiungsschlag auch am Sonntagnachmittag nicht gelungen. Im Kellerduell der 2. Bundesliga gegen die in der Tabelle vor dem Schlusslicht aus Sachsen platzierten Baskets Essen setzte es eine 88:100-Niederlage. Zwar führte das Team von Trainer Steven Clauss nach dem ersten Drittel mit 31:27, doch schon zur Pause lagen die Gäste mit 52:50 vorn. Auch die letzten beiden Drittel gingen mit 22:26 und 16:22 recht klar an die Essener. Da half den Titans auch nicht, dass alle 19 Freiwürfe im Korb landeten. Bei den Dreipunktwürfen sah es in der ersten Hälfte ebenfalls noch recht gut aus, landeten von 13 Würfen immerhin acht im Korb. In der zweiten fanden dann nur noch fünf von 17 Versuche ihr Ziel.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/titans-kassieren-pleite-im-kellerduell-gegen-essen-3550629.html