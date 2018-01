Tischtennisspieler verpassen neuen Rekord nur knapp Mit 37 Teilnehmern war das Neujahrsturnier des TTC in Waldheim so gut besucht wie selten zuvor. Die Jugend aus Mittweida macht auf sich aufmerksam.

Lucas (links) und Tim Hühler sind am Sonnabend beim Neujahrsturnier für Nichtaktive des Tischtennisclubs Waldheim angetreten. © André Braun

Waldheim. Jörg Gräber ist hochzufrieden. Das Neujahrsturnier, mit dem der Tischtennisclub (TTC) Waldheim in jedes neue Jahr startet, war am Sonnabend so gut besucht wie lange nicht mehr. „Fast hätten wir einen neuen Teilnehmerrekord erzielt“, sagte der TTC-Chef. Dass es dazu letztlich doch nicht gereicht hat, darüber ist Gräber mitnichten traurig. Einiges andere hat ihn dafür entschädigt.

So freute er sich, zum Turnier eine Familie mit drei Kindern begrüßen zu können. Der Nachwuchs habe sich prima geschlagen, der zwölfjährige Julian in der Nachwuchs-Nichtaktiven-Wertung sogar einen Sieg davongetragen. Auch Jugendliche, die im Punktspielbetrieb stehen, waren in die Turnhalle gekommen. Da sie laut Reglement aber nicht teilnahmeberechtigt sind, ließ sie Gräber in einer Extra-Klasse starten. „Wir schicken niemanden weg“, so die Devise des Vereins. Die Begeisterung der vereinseigenen Jugend hat dem Vorsitzenden genauso gefallen wie die Tatsache, dass Jugendliche aus Mittweida durch tolle Leistungen überzeugten. „Unser Stammgast Thomas Herda hatte drei Schüler einer Tischtennis-Arbeitsgemeinschaft aus Mittweida mitgebracht“, erzählte Gräber. Diese, allesamt 17 Jahre alt, seien am Sonnabend bei den Erwachsenen gestartet und hätten sich mit einem zweiten, vierten und sechsten Platz „achtbar geschlagen“, wie der Vorsitzende findet.

Insgesamt zählte er in der Nachwuchswertung elf Teilnehmer, bei den Frauen starteten neun, bei den Herren waren es 17, die meisten älter als 40 Jahre. Dementsprechend wurden vier Wertungsgruppen gebildet. „Wegen der hohen Teilnehmerzahl konnten wir allerdings statt der üblichen drei Gewinnsätze nur zwei spielen“, so Jörg Gräber. Vielen Matches bescheinigte er ein hohes Niveau. Die Startfelder seien ausgeglichen gewesen.

„Anschließend haben sich noch nette Gespräche mit Stammgästen ergeben“, so sagte der Vorsitzende. Sie wünschten sich noch weitere Freizeitturniere im Laufe des Jahres. Doch die zu organisieren, sei schwierig. Sei im Sommer beispielsweise das Wetter schön, bliebe die Resonanz aus. Außerdem müsste bei drei Herren- und zwei Nachwuchsmannschaften im Punktspielbetrieb für Zusätzliches im Freizeitbereich noch Zeit sein. Das ist meist im Herbst der Fall. Deshalb können sich Tischtennisfreunde schon jetzt den 27. Oktober als Termin für das nächste Familienturnier des TTC Waldheim vormerken.

Obwohl sich Uwe Gräber die Leistungen der jungen Leute am Sonnabend genau angeschaut hat, ist er vorsichtig, auf neue Mitglieder zu hoffen. Bei solchen Turnieren gelänge es nur selten, Nachwuchs für den Verein und den Punktspielkader zu gewinnen. Am erfolgreichsten seien die Sportler mit ihrer Nachwuchsgewinnung über die Oberschule, wo sie ein sportliches Angebot für Schüler unterbreiten. „Wir haben eine starke Jugendabteilung“, findet der Vorsitzende. Seit Sonnabend zählt der Verein 40 Mitglieder. Der Altersdurchschnitt ist in den zurückliegenden Jahren von 34,6 auf 33,8 Jahre gesunken, „nicht gestiegen“. Schon das findet Jörg Gräber beachtlich.

